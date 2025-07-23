百工百業支持罷免 矽谷美味人妻挺罷免：正港台灣人、堅定反共

北美台灣科技年會主席「矽谷美味人妻」今發文表態支持，「我是2個小孩的媽媽，身份多元又斜槓，永遠不變的是『正港台灣人』」。（圖擷取自「矽谷美味人妻」臉書粉專）

2025/07/23 14:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於本週六（26日）舉行，Threads平台近期出現「百工百業挺罷免」串聯活動，來自各行各業許多網友紛紛發文響應支持罷免。北美台灣科技年會主席「矽谷美味人妻」今發文表態支持，「我是2個小孩的媽媽，身份多元又斜槓，永遠不變的是『正港台灣人』」。

「矽谷美味人妻KT」今於Threads發文表示，我是矽谷美味人妻KT，也是兩個小孩的媽媽，身份多元又斜槓，永遠不變的是「正港台灣人」。她在40歲以前是食譜作家，曾經創業2次，40歲以後成立基金會，致力幫助北美台灣人，每年舉辦超過3500人參與的北美最大科技活動，並舉辦工作職涯／新創／AI等各個活動，以串連海外各領域台灣人才。

請繼續往下閱讀...

矽谷美味人妻KT說，因為看到很多台灣人逐漸到中國社群尋求資源，從此立下目標，每年捐款100萬台幣給海外台灣社群，「自己的國家自己救，自己的台灣孩子自己照顧」，「這是我和我先生老胡的一致目標！」

矽谷美味人妻KT指出，她也是美國罷團發起人之一，跟罷團夥伴一同努力催出超過5千份的2階連署書，在全美20個城市舉辦超過100場罷免連署活動，所有美國罷團相關費用皆由我和先生個人負擔，我們夫妻的信念為「錢可以再賺，但救國只有這次機會」。她同時也是去年「紐約時報廣場青鳥計畫」發言人，與海外青鳥夥伴讓「TAIWAN」這個國家的名字出現在紐約天空，讓更多人看到台灣是個自由民主的國家，青鳥是大罷免的開端，守護著台灣的未來。

矽谷美味人妻KT最後強調，「無論你的政治立場是什麼，無論你支持哪個政黨，我們都應該立場一致，守護台灣，堅定反共！7月26日反共護台日，大罷免大成功！」

北美台灣科技年會主席「矽谷美味人妻」今發文表態支持，「我是2個小孩的媽媽，身份多元又斜槓，永遠不變的是『正港台灣人』」。（圖擷取自「矽谷美味人妻」臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法