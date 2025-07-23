醫療衛生外交諮詢小組會議 林佳龍：盼「以醫帶產」發揮台灣影響力

「醫療衛生外交諮詢小組」昨日召開首次會議，邀集我國醫療產業界、公協會代表與會。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/07/23 13:04

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（22）日與行政院秘書長龔明鑫、衛福部長邱泰源，在台北賓館召開「醫療衛生外交諮詢小組」首次會議。林佳龍表示，台灣的醫療外交應從傳統「援助」或「協助」的概念升級為「共創、共構」的模式，與友邦建立互惠共贏的合作夥伴關係，期盼透過「以醫帶產」核心精神，讓台灣能在國際發揮更大影響力。

「醫療衛生外交諮詢小組」首次會議邀集我國醫療產業界、公協會代表與會。林佳龍在會中分享近期2次友邦訪問的經驗，分別為訪帛琉期間，隨行新光醫院院長侯勝茂及台帛醫療團隊協助遭遇車禍的代表團成員，以及在巴拉圭見證台灣協助推動的醫療資訊系統（HIS）在當地的實質成果，有效縮短病患候診時間、提升政府公共衛生政策執行效率，他認為，這些具體成效不僅是台灣醫療實力的最佳展現，也顯示台灣與友邦在智慧醫療與國際合作的巨大潛力。

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林佳龍認為，台灣的醫療外交應從傳統「援助」或「協助」的概念升級為「共創、共構」的模式。他表示，未來不只是「給魚」或「教釣魚」，而是「與友邦一起養魚」，建立互惠共贏的合作夥伴關係，此「以醫帶產」的核心精神，不僅在友邦派遣醫療團、建設醫院、提升人民健康福祉，更進一步協助建立完整醫療生態系，讓台灣的醫療科技與智慧系統在國際舞台展現成果，也讓友邦成為台灣展示台灣醫療與科技實力的重要窗口。

林佳龍指出，今年2月外交部與衛福部共同召開雙部長會議並成立「醫療衛生外交諮詢小組」，讓政府得以和醫界、產業界與公協會共同合作，讓台灣的醫療外交更具戰略性與前瞻性，未來外交部將透過「以醫帶產」，讓台灣能在國際發揮更大影響力、展現良善力量以及對全球健康所能做出的貢獻。

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