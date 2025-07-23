罷免洪孟楷林口催票 綠營助陣：高雄做得到新北也能

公民團體「罷洪！刻不容楷」在林口車隊掃街催票。（記者羅國嘉攝）

2025/07/23 12:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨立委罷免案將在7月26日投票，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（23日）與立委沈伯洋、吳沛憶、賴瑞隆及議員李宇翔、推動罷免藍委洪孟楷的團體「罷洪！刻不容楷」在林口展開車隊掃街，呼籲選民「一加一兩倍票」口號，催出更多同意罷免票。蘇強調，此區並非綠營優勢，須加倍努力催票；賴則說「高雄做得到，新北一定也做得到。」

「罷洪！刻不容楷」志工表示，此次公民行動由百工百業、不分藍綠共同組成，相信台灣人團結一致，中共就會害怕，「所以726我們不卑不亢，有信心走完最後3天，順利罷免洪孟楷。」

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蘇巧慧指出，「726我們有信心，但是要小心」，因為這幾個罷區坦白講，過去就不是綠營的優勢區，所以新北在726要投票的這5個選區都要戒慎恐懼，務必把當時簽過連署書的好朋友催出來投票，順道再帶1位沒有簽過連署書的人一起投票，這樣一加一兩倍票，就有機會能夠高過同意門檻25％標準。

沈伯洋說，藍營提出的毀憲亂政法案，大部分都是在第一會期，也就是洪在擔任幹部的期間，台灣這30年來的民主前輩的努力，一直到2024年毀於一旦，這些人全部都有一份責任。

吳沛憶表示，現今越來越多年輕人主動走向街頭表達支持，這正是人民對立法院過去一年亂象的反彈，「大家真的忍無可忍，也願意站出來，展現公民的意志與責任。」

賴瑞隆則說，當年高雄罷免立法院長韓國瑜時，也曾被質疑無法達標，最終卻以超過93萬票成功罷免，寫下歷史紀錄。儘管罷洪需要超過10萬票門檻，但相信新北人也能以行動捍衛民主，呼籲大家團結起來，「高雄做得到，新北一定也做得到，全台灣也一定可以」。

立委沈伯洋（前排右1）、吳沛憶（前排左2）等人力挺罷團在林口進行車隊催票。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（前排右2）今與立委沈伯洋（前排右3）、吳沛憶（前排左4）等人力挺罷團。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（前排右3）今與立委沈伯洋（前排右4）等人力挺罷團。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今與立委沈伯洋、吳沛憶、賴瑞隆及議員李宇翔、推動罷免藍委洪孟楷的團體「罷洪！刻不容楷」，在林口展開車隊掃街，呼籲選民「一加一兩倍票」口號，催出更多同意罷免票。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪！刻不容楷」在林口車隊掃街催票。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪！刻不容楷」在林口車隊掃街催票。（記者羅國嘉攝）

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