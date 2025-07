澳外前交官投書媒體：澳洲的安全依賴台灣

前澳洲駐台代表露珍怡。(圖由澳洲辦事處提供)

2025/07/23 13:38

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲總理艾班尼本月15日與中國國家主席習近平舉行會談,兩國關係引外界關注。曾擔任澳洲駐台代表、澳洲駐希臘大使等職位的澳洲前外交官露珍怡(Jenny Bloomfield),近日在全球極具影響力的澳洲財經媒體《Financial Review》投書表示「我曾任駐台外交官,澳洲的安全依賴台灣(I was a diplomat in Taiwan. Australia’s security depends on it)」。

《Financial Review》昨(22)日刊登露珍怡的投書文章 ,她表示,當澳洲總理第二度訪問中國,政府希望維持與北京穩定且建設性的關係之際,外界也重新呼籲澳洲明確表態,未來若發生台灣相關衝突,澳洲將扮演何種角色。「澳洲會支持美國在台海衝突中出兵嗎?尚未交付的潛艦會加入美國在印太地區對抗中國的戰事嗎?」未來的政府或許需要回答這些問題,但目前這些問題問得還不是時候。

露珍怡指出,因為台灣和區域面臨的挑戰,並非遙遠的假設,而是已經發生中——從網路攻擊、干涉行動,到軍事擴張與區域日益升高的威脅。澳洲及其夥伴應該做的是深化與台灣的互動,持續投資戰略韌性與能力。

露珍怡表示,台灣處在挑戰基於規則秩序的最前線。這個擁有2350萬人口的印太民主國家,位處具有戰略意義的第一島鏈,是全球貿易關鍵,生產全球超過9成先進晶片,每年約有半數全球貨櫃輪經過台灣海峽,對澳洲及全球都至關重要。

露珍怡說,台灣社會多元豐富,從生活千年的南島原住民族,到各地移民共同組成社會。台灣民主之路漫長而艱辛,白色恐怖期間約有3萬人喪生,無數人遭迫害。在中國國民黨威權統治下的經濟、外交、軍事孤立壓力下,台灣人民堅守來之不易的民主與自由。

露珍怡認為,澳洲在台灣有很好的合作故事。她任駐台代表期間,即使面對前所未有的新冠疫情挑戰,澳台合作交流仍特別豐碩。雙邊貿易翻倍,首次突破400億美元,澳洲穩居台灣最大能源與資源供應國,尤其是液化天然氣(LNG),協助台灣能源安全。台灣成為澳洲第4大能源市場,新投資涵蓋離岸風電、太陽能、儲能與氫能技術。

除了農產品貿易倍增,露珍怡也提醒,澳洲是繼美國後,台灣年輕學子最青睞的留學地,雙方推動職業教育、勞動力發展與英語學習新計畫。醫療生技領域合作加深,包含臨床試驗、精準醫療與創新,助益兩地民眾健康。金融服務連結強化,台灣銀行在澳洲設立分行數量創外國銀行之最。雙方在區域安全、供應鏈韌性、數位經濟及規則貿易等新領域也展開對話。

另外,與加拿大和紐西蘭共同發起全球首個原住民族經濟貿易合作協議(IPETCA)。推動性別平等與LGBTIQ+權利,台灣與澳洲皆是領先者,台灣為亞洲首個立法通過同性婚姻的地區。雙方分享澳洲成功的移民與多元文化政策經驗,台灣擁有龐大的印太移民人口。

露珍怡指出,雙方還攜手支持APEC、WTO及台美日澳全球合作與訓練架構(GCTF),加強太平洋地區發展協調。澳洲持續支持台灣在國際衛生、航空安全及執法等專業領域的有意義參與。澳洲支持台海及區域和平穩定現狀,反對單方面改變現狀,呼籲以對話和平解決分歧,拒絕武力或脅迫。澳洲也致力強化與台灣的經濟、貿易及人民交流。

露珍怡最後表示,台灣安全是區域穩定與全球繁榮的關鍵,也關係澳洲未來。台海不穩的衝擊巨大,會影響連結全球經濟的每個國家與地區。深化與台灣在能源安全、科技、韌性建設、供應鏈等共同利益領域的合作,持續投資自身國防能力,有助阻嚇有意冒險挑起衝突者。「這些作為能維護和平現狀,促使分歧以和平對話解決。」

露珍怡除了曾任澳洲駐台代表外,也曾擔任澳洲駐希臘大使、澳洲駐保加利亞大使。包括中文與閩南語在內,她一共會說8種語言。在台灣期間,她替自己取名露珍怡,意為「珍貴的露珠」。她名字的怡是「心」和「台」的組合,分別代表「心」和「台灣」。

