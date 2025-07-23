澳外前交官投書媒體：澳洲的安全依賴台灣

前澳洲駐台代表露珍怡。（圖由澳洲辦事處提供）

2025/07/23 13:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理艾班尼本月15日與中國國家主席習近平舉行會談，兩國關係引外界關注。曾擔任澳洲駐台代表、澳洲駐希臘大使等職位的澳洲前外交官露珍怡（Jenny Bloomfield），近日在全球極具影響力的澳洲財經媒體《Financial Review》投書表示「我曾任駐台外交官，澳洲的安全依賴台灣（I was a diplomat in Taiwan. Australia’s security depends on it）」。

《Financial Review》昨（22）日刊登露珍怡的投書文章 ，她表示，當澳洲總理第二度訪問中國，政府希望維持與北京穩定且建設性的關係之際，外界也重新呼籲澳洲明確表態，未來若發生台灣相關衝突，澳洲將扮演何種角色。「澳洲會支持美國在台海衝突中出兵嗎？尚未交付的潛艦會加入美國在印太地區對抗中國的戰事嗎？」未來的政府或許需要回答這些問題，但目前這些問題問得還不是時候。

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露珍怡指出，因為台灣和區域面臨的挑戰，並非遙遠的假設，而是已經發生中——從網路攻擊、干涉行動，到軍事擴張與區域日益升高的威脅。澳洲及其夥伴應該做的是深化與台灣的互動，持續投資戰略韌性與能力。

露珍怡表示，台灣處在挑戰基於規則秩序的最前線。這個擁有2350萬人口的印太民主國家，位處具有戰略意義的第一島鏈，是全球貿易關鍵，生產全球超過9成先進晶片，每年約有半數全球貨櫃輪經過台灣海峽，對澳洲及全球都至關重要。

露珍怡說，台灣社會多元豐富，從生活千年的南島原住民族，到各地移民共同組成社會。台灣民主之路漫長而艱辛，白色恐怖期間約有3萬人喪生，無數人遭迫害。在中國國民黨威權統治下的經濟、外交、軍事孤立壓力下，台灣人民堅守來之不易的民主與自由。

露珍怡認為，澳洲在台灣有很好的合作故事。她任駐台代表期間，即使面對前所未有的新冠疫情挑戰，澳台合作交流仍特別豐碩。雙邊貿易翻倍，首次突破400億美元，澳洲穩居台灣最大能源與資源供應國，尤其是液化天然氣（LNG），協助台灣能源安全。台灣成為澳洲第4大能源市場，新投資涵蓋離岸風電、太陽能、儲能與氫能技術。

除了農產品貿易倍增，露珍怡也提醒，澳洲是繼美國後，台灣年輕學子最青睞的留學地，雙方推動職業教育、勞動力發展與英語學習新計畫。醫療生技領域合作加深，包含臨床試驗、精準醫療與創新，助益兩地民眾健康。金融服務連結強化，台灣銀行在澳洲設立分行數量創外國銀行之最。雙方在區域安全、供應鏈韌性、數位經濟及規則貿易等新領域也展開對話。

另外，與加拿大和紐西蘭共同發起全球首個原住民族經濟貿易合作協議（IPETCA）。推動性別平等與LGBTIQ+權利，台灣與澳洲皆是領先者，台灣為亞洲首個立法通過同性婚姻的地區。雙方分享澳洲成功的移民與多元文化政策經驗，台灣擁有龐大的印太移民人口。

露珍怡指出，雙方還攜手支持APEC、WTO及台美日澳全球合作與訓練架構（GCTF），加強太平洋地區發展協調。澳洲持續支持台灣在國際衛生、航空安全及執法等專業領域的有意義參與。澳洲支持台海及區域和平穩定現狀，反對單方面改變現狀，呼籲以對話和平解決分歧，拒絕武力或脅迫。澳洲也致力強化與台灣的經濟、貿易及人民交流。

露珍怡最後表示，台灣安全是區域穩定與全球繁榮的關鍵，也關係澳洲未來。台海不穩的衝擊巨大，會影響連結全球經濟的每個國家與地區。深化與台灣在能源安全、科技、韌性建設、供應鏈等共同利益領域的合作，持續投資自身國防能力，有助阻嚇有意冒險挑起衝突者。「這些作為能維護和平現狀，促使分歧以和平對話解決。」

露珍怡除了曾任澳洲駐台代表外，也曾擔任澳洲駐希臘大使、澳洲駐保加利亞大使。包括中文與閩南語在內，她一共會說8種語言。在台灣期間，她替自己取名露珍怡，意為「珍貴的露珠」。她名字的怡是「心」和「台」的組合，分別代表「心」和「台灣」。

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