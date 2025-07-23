中六罷團控羅廷瑋團隊盜圖 至今未道歉是「不適格立委」

律師王翼升（右）與中六罷團發言人EVA（中）召開記者會，指控羅廷瑋團隊盜圖。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/23 13:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台派寶寶團隊創作的「7月26日，同意罷免」圖像提供給罷團宣傳大罷免，中六選區發言人EVA今天召開記者會，指控國民黨立委羅廷瑋團隊在6月23日未經授權惡意竄改成「不同意罷免」並公開轉發，嚴重侵犯著作權，且至今未道歉，台派寶寶團隊已寄存證信函，後續將提告；律師王翼升表示，這是重製行為，不是改製，已涉及違反《著作權法》相關條文。

對此，羅廷瑋表示，該素材早已在網路上流通，助理因認同「不同意罷免」理念才轉傳，事發當日即提醒勿再轉傳來源不明素材；事實上，羅廷瑋團隊的原創圖卡也屢遭罷免團體惡意竄改圖卡、顛倒立場，並散布於匿名社群，這也是對原創的傷害，對罷免團體雙重標準深感遺憾，針對惡意抹黑與圖卡濫用，也已開始蒐證，必要時將依法捍衛名譽與權益。

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台派寶寶創作團隊因贊成大罷免創作了台派寶寶圖樣。中六選區發言人EVA表示，台派寶寶同意授權給各罷團使用，但近來網路上流傳羅廷瑋引用台派寶寶圖樣，但把同意罷免改為不同意，已有盜圖侵權行為，因此今天中六罷團特地聲援台派寶寶。

EVA表示，台派寶寶團隊委託律師對羅廷瑋團隊寄存證信函並提出六訴求，其中之一就是認為羅廷瑋身為政治人物應該要在各平台公開道歉聲明，協商近一個月已破局，羅廷瑋至今都未道歉，只說是助理所為，根本是不適任。

律師王翼升表示，這是重製行為不是改製，只改一個不字，已違反著作權法91條，有刑事還有民事責任。

王翼升強調，已提醒該團隊要在6個月內提告，該團隊認為如果對方真的誤會，透過澄清方式，會給對方機會，中間還寄律師存證信函，希望對方澄清道歉，但對方卻未道歉。

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