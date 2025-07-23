賴坤成被控期約賄選應訊 召開記者會質疑黃建賓涉不法

賴坤成（右）今忙於應訊，也質疑黃建賓涉及多項不法。（記者劉人瑋攝）

2025/07/23 14:09

〔記者劉人瑋／台東報導〕農業信用保證基金董事長賴坤成日前在臉書稱，若罷免成功將號召親朋好友包車遊花東，國民黨副書記長陳玉珍因此認為賴坤成係期約賄選並召記者會檢舉，也引來檢方發動偵查，賴坤成今先後前往縣調查站與台東地檢應訊，同時也召開記者會爆料黃建賓涉及浪費公帑、工程弊案和酒駕關說等不法行徑，「要檢舉、要告，大家一起來」。

賴坤成說，「人沒有權利不為被告之權利」，既然陳玉珍已召開記者會檢舉自己「賄選」，檢方也得以此發動偵查、自己也確實應訊，但陳玉珍此舉需要「先用膝蓋思考一下再動作」，自己又沒說供應上萬人吃、住，而是「鼓勵」萬人遊花東，花費需自行負擔，自己可做的就是提供遊覽景點，例如花了鉅資鋪設的花崗岩街道，還有「九五至尊大樓」，凡是參觀皆能體會「花蓮王（傅崐萁）」王權及其天馬行空作為。

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另針對黃建賓多項涉嫌違法行逕，賴坤成並未具書面告發，他表示不久後將以書面形式正式檢舉，自己召開記者會就是不滿被無端亂檢舉所以才跟著召開記者會爆料，未來會正式舉發。

賴坤成舉例，大武車站為具有意義的半圓型建物、十分優美，黃竟以二千多萬將其拆除並留下鐵皮結構的車頭建物，且其在任工程皆為戴姓廠商接手，檢方需查明是否有圖利;再者，黃建賓在先前鄉長任內競選立委期間，是否有請假、所用之人是否為公所職員、使用車輛和資源是否為公所所有亦是令人懷疑。

賴坤成最後指控，黃建賓任立委期間，他的秘書涉嫌酒駕且酒測值高達1點多mg/L，但該秘書16天後才被隨案移送，這也涉及酒駕關說。#

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