「兩蔣」罷免文宣遭藍轟騙票 山除薇害：國民黨是否表態遵守反共遺訓？

台北市民進黨多位議員今與「山除薇害」合體車隊掃街，力求催出更多罷免票。（記者甘孟霖攝）

2025/07/23 12:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免王鴻薇團隊「山除薇害」一直以來論述都主張反共，還推出「兩蔣」罷免文宣，被藍營抨擊騙票，團隊陸戰隊長卡羅今（23）日說，「兩蔣」不屬於誰，是中華民國台灣人的總統，反問國民黨黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、立委王鴻薇等要承襲政治資產，是不是該表態遵守老委員長的反共遺訓？

「山除薇害」今與台北市民進黨議員許淑華、洪健益、張文潔、顏若芳、林亮君等人一同車掃並受訪。卡羅說，最後衝刺期，團隊非常認真走遍大街小巷，沒有鬆懈的本錢，因為王鴻薇長期動用里長等樁腳，一戶戶去拜訪，罷團的資源完全不對稱，有很多壓力，感謝民進黨團辦車掃，因為車掃的經費罷團難以負擔，反觀蔣萬安、王鴻薇已經多次車掃。

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張文潔說，罷免已經進入關鍵時刻，很多民眾向她說，希望完成王鴻薇的生日願望「大罷免大成功」，尤其王連承認台灣都不願意，一定要罷免。

顏若芳說，民進黨團「台北同意罷」系列活動，就是要讓更多民眾知道，罷免不適任立委對國家、人民有多種要，罷團無怨無悔為了人民的未來，最近也有越來越多民眾表態支持，這也是藍營開始緊張的原因，但已經來不及，過去1年國民黨做了太多讓人民失望的事情。

林亮君說，最近許多國外朋友都表示已經買好機票，甚至提前回到台灣加入志工宣講催票行列；這次罷免本質就是為了愛而非仇恨，大家都因為愛故鄉才站出來，公民社會也一直是台灣的免疫系統，不論外部攻擊或內部病變，總能第一時間站出來保護台灣。

許淑華說，現在百工百業也站出來，許多人都表態支持罷免，最後一哩路要催出更多票，王鴻薇在台北市是最危險一席，因此蔣萬安不惜動用行政資源力挺，相信公民力量一定會勝利，捍衛台灣，台灣人就是台灣人。

台北市民進黨多位議員今與「山除薇害」合體車隊掃街，力求催出更多罷免票。（記者甘孟霖攝）

台北市民進黨多位議員今與「山除薇害」合體車隊掃街，力求催出更多罷免票。（記者甘孟霖攝）

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