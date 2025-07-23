綠營設保底「5+1必罷名單」 警戒中國等3大變數

綠營「必罷5+1名單」中的立法院國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁，雖罷免難度高，罷團與綠營仍不放棄。（資料照）

2025/07/23 12:25

〔記者陳昀／台北報導〕726大罷免投票倒數3天，據掌握，綠營設定目標罷免6席國民黨立委保底，從「必罷5+1名單」起跳，近來「百工百業站出來」接連表態挺罷免，也持續提升罷免方士氣；不過，除了關稅、天氣等外部因素外，中國認知作戰、藍營執政縣市阻撓投票、選前奧步等3大變數仍可能牽動最後結果，綠營與罷團正積極戒備、審慎因應。

據掌握，綠營內部的「必罷5+1名單」為台北立委王鴻薇、徐巧芯，新北立委葉元之、桃園立委牛煦庭、台中立委羅廷瑋，加上難度高但絕不放棄罷掉的首要目標，立法院國民黨團總召、花蓮立委傅崐萁；此外，台北立委李彥秀、新北立委廖先翔、桃園立委涂權吉、台中立委廖偉翔、台東立委黃建賓，這5區戰況不穩但仍有機會罷免。

請繼續往下閱讀...

綠營人士坦言，可預期激戰的都會區投票率能達標，但最後關頭罷免方與反罷方都「催」到極致，戰況難以預估，希望至少罷掉6席起跳，近期Threads掀起「百工百業站出來」，真人的實際表態展現公民力量，讓機器人、假帳號來不及洗板，當中不乏公眾人物，且正反雙方比例懸殊，也振奮罷免方士氣；不過，外部因素如氣候、關稅等，都有可能帶來影響。

黨內人士也盤點影響選情的3大變數，第一大變數就是中國及其在地協力者的認知作戰，近期開始有黑道在抖音傳播詆毀罷團的短影音，中國國台辦、官媒等官方系統也不演了，與藍白沆瀣一氣，明目張膽主張罷免不同意，甚至指控綠營獨裁勢力一黨獨大，但真正的一黨獨大不就是中國自己嗎？

其次，該人士表示，藍營執政縣市透過行政不中立，暗中阻撓投票等情事頻傳，近期台中有民眾發現不少「特別」的投開票所，包含空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還有葬儀社、半露天的空地；此外，有新北市的選民直至昨天才收到投票通知單，相關的失誤、疏漏或行政不中立，都是在提高投票困難度。

黨內人士指出，投票越近越要慎防藍營「奧步」，如國民黨智庫副執行長凌濤日前開記者會任意指控賴總統要實施戒嚴，就是真正的奧步；此外，投票當天也憂心對手「自導自演」，如去年總統大選就有開票過程的剪接影片，或是在投票率不佳的選區透過鄰里組織載人投票等，都是對手的一貫手法，罷團已號召組織監票部隊，透過公民之眼慎防相關情事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法