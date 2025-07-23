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    曹興誠捐1500萬之爭 清大函文：翁曉玲未經管單位以外捐款

    國民黨立委翁曉玲指控前聯電董事長曹興誠未捐款1500萬元給清大，清大7月18日函覆北院表示，聯電多年來捐助清大超過1500萬元，且翁曉玲「於本校任職所承辦之職務，未經管其單位以外之捐款事宜」。（讀者提供）

    國民黨立委翁曉玲指控前聯電董事長曹興誠未捐款1500萬元給清大，清大7月18日函覆北院表示，聯電多年來捐助清大超過1500萬元，且翁曉玲「於本校任職所承辦之職務，未經管其單位以外之捐款事宜」。（讀者提供）

    2025/07/23 12:51

    〔記者李文馨／台北報導〕前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人後，遭國民黨立委翁曉玲指控未捐款1500萬元給清大。該案由北院審理，據悉，清大回函北院表示，聯電多年來捐助清大超過1500萬元，且翁曉玲「於本校任職所承辦之職務，未經管其單位以外之捐款事宜」。

    國民黨今天上午召開「關鍵資料出現！曹興誠才是舔共急先鋒；救救民進黨，反惡罷不讓曹興誠滲透政府！」記者會，指曹30年前與清大已故校長沈君山一場對弈的結果，曹必須捐款1500萬給清大，但包括清大與聯電的函文皆顯示，並沒有這筆捐款，證明曹興誠就是說話不算話的大騙子。

    聯電捐助清大金額逾1500萬元

    據掌握，清大7月18日函覆北院指出，聯電多年來捐助清大金額超過1500萬元，媒體報導曹興誠1500萬元的捐款，清大校內的會計憑證、帳簿都依規定銷毀，無法依據憑證、帳簿進行查核，而請金融單位提供1995年到1999年的帳戶現金流，「亦未查得符合之收款資訊」，也就是說，沒查到剛好1500萬元的收款訊息。

    清大指出，翁曉玲於2005年8月到任副教授，2008年8月1日至2012年7月31日借調至NCC，2024年2月1日至2028年1月31日借調至立法院擔任不分區立法委員；2018年2月1日至2024年1月31日兼任清大通識教育中心主任，「其於本校任職所承辦之職務，未經管其單位以外之捐款事宜」

    對於該事件，曹興誠3月曾表示，他委請的律師已向台北地方法院提出民事告訴，統計翁曉玲擔任4年立法委員所支領的薪資、助理費、辦公室租金、出差補助向翁曉玲求償4000萬元，未來法院若判決賠償，將全數捐贈給陽明交大。

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