童子賢爆料恐嚇學校勿收捐款 花蓮縣府急否認：保留法律追訴權

花蓮縣政府回應童子賢指控，質疑其刻意在罷免投票前操弄，有特定政治動機。（記者花孟璟攝）

2025/07/23 12:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩董事長童子賢昨天（22日）到花蓮挺罷免傅崐萁，與葉霸葉春蓮、鷹爸徐柏岳「雙霸」喝咖啡，童子賢爆料，他地震後捐款花蓮縣，卻被忠告「別再捐縣府了」！改直接捐受災學校，結果學校竟被恐嚇「不能收」、「要捐到縣府」，「多繞一手」。對此縣府罕見第一時間發聲明，指童子賢是「民進黨新境界智庫副董事長」，質疑其「罷免前的發言有特定政治立場」，強調子虛烏有，對此將保留法律追訴權。

童子賢說，他個人與公司名義共捐7000多萬給花蓮縣府及民間團體，本來以為捐的錢縣府會好好的使用，但後來他接到許多做公益的前輩打電話給他，告知別再捐給縣府，因為經費都沒有獲得正常分配。縣府都跟災民說「這是縣長特別給你的」，變成他個人的幫助，前輩建議公司直接幫忙，不要捐到縣府。「一開始他也不信，經過多方打聽才發現實情就是如此」！

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後來和碩直接赴災區的國小捐款，結果縣府就打電話去恐嚇他們「不准接受台北來的人直接捐款，否則就對你不客氣」，還說什麼「叫他們捐到縣政府統一分配」，反正就是再繞一手。

縣府行研處長陳建村強調並駁斥「童子賢董事長是不實指控」！陳建村表示，童子賢有關「花蓮縣政府恐嚇學校不得接受台北來的人幫助，否則就對你不客氣」、「一定要轉交縣府統一分配、繞一手」等語，縣府嚴正駁斥「與事實不符」，對於童子賢先生如此身分地位的人物，卻發表未經求證的不負責任言論，對此縣府保留法律追訴權，呼籲外界不要繼續傳播。

他強調，縣府從未干涉任何捐款安排，遑論恐嚇，且包括慈濟、台積電基金會、相信音樂都有直接捐款到民間協助學校重建，並質疑童子賢作為綠營的智庫副董事長，選擇在罷免投票前操作未經查證的不實指控，恐帶有特定政治立場存在，令人懷疑可信度和政治動機！

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陳建村回應童子賢。（縣府提供）

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