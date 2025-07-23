大罷免倒數 李坤城：改變雲林就能改變台灣

民進黨籍立委李坤城南下雲林聲援罷團，拜託鄉親7月26日踴躍投票同意罷免。（記者黃淑莉攝）

2025/07/23 12:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離大罷免投票日倒數3天，民進黨籍立委李坤城今（23）日到雲林，聲援罷免雲林第一選區立委丁學忠的罷團「雲林拔釘」在四湖等地車隊掃街，李坤城拜託雲林在地鄉親7月26日出來投下同意罷免，改變雲林就能改變台灣，讓台灣更好。

把握今、明2天衝刺時間，雲林罷團及綠營民代集中火力在罷免選區拜票，雲林女婿李坤城今天一早到四湖與罷團成員車隊掃街，出發前在四湖市場前召開「勢如破竹、遍地開花」記者會，高喊「下架藍白立委」、「罷免丁學忠」、「大罷免大成功」。

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李坤城指出，新北市三重有很多雲林人，這次罷免丁學忠連署收到200多份連署書，拜託住在三重及雲林在地鄉親7月26日出來投票，並一人拉一票就能通過選舉總人數4分之1門檻，改變雲林就能改變台灣，讓台灣更好。

李坤城說，藍營立委這一年多在立法院毀憲亂政行為，只有透過罷免制度才能讓國會恢復正常，7月26日同意罷免這一票很重要，大家要一起打拚，讓大罷免大成功。

民進黨雲林縣黨部執行長、縣議員蔡永富也呼籲雲林鄉親踴躍出來投票，投下同意罷免救台灣。

雲林罷團志工說，這幾天全力掃街，25日選前之夜，將在北港舉行大遊行，從北港鎮公所前出發，歡迎鄉親一起出來相挺，26日踴躍出門投下同意罷免。

民進黨籍立委李坤城南下雲林聲援罷團，拜託鄉親7月26日踴躍投票同意罷免。（記者黃淑莉攝）

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