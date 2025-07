外媒稱中國反大罷免相挺 國民黨斥：匿名消息「出口轉內銷」

國民黨今天召開記者會,國民黨政策基金會副執行長凌濤除了質疑曹興誠掀起大罷免浪潮的動機,也批評「特定國際媒體」多次引用綠營不具名消息「出來洗地好幾次」,他拜託不要再「出口轉內銷」。(記者田裕華攝)

2025/07/23 12:42

〔記者施曉光/台北報導〕針對外媒「路透社」昨(22)日報導,對於這次台灣的大罷免,中國力挺在野的國民黨。國民黨智庫副執行長凌濤今天回應,「特定國際媒體」已經多次引用民進黨高層不具名的消息,「出來洗地好幾次」,他要拜託所有國際媒體保持中立與資訊透明,在台灣民主的關鍵時刻,不要再「出口轉內銷」。

凌濤指出,「路透社」每次消息來源都是引用總統府與民進黨的特定人士,他強調,這些特定人士都已經被掌握了,並呼籲這些人不要再放話外媒,應該交由台灣民眾一起決定這次大罷免的結果。

請繼續往下閱讀...

國民黨針對這次大罷免的首篇英文投書於前天刊登在日本媒體「日經亞洲」(Nikkei Asia),該黨以「台灣的民粹主義過度擴張正日益成為區域安全的風險」(Populist overreach in Taiwan is a growing risk for regional security)為題,分析大罷免對台灣民主和區域政治帶來的影響,被民進黨諷刺是「告洋狀」,國民黨發言人楊智伃回應,世界上從未有民主國家由執政黨發起對在野黨的無差別大惡罷,民進黨及立法院民進黨團還曾經在社群上支持前南韓總統尹錫悅搞戒嚴,讓亞洲的週邊民主國家都十分擔憂,這次台灣大罷免可能造成區域與國際不安,全世界都應該一起關注,國民黨也會據實向世界說明這次罷免給台灣造成的傷害與撕裂。

凌濤則說,真正讓區域不安,讓鄰近國家不解的是賴清德總統要打掉「雜質」,民進黨團支持尹錫悅搞戒嚴,還有民進黨團總召柯建銘要恢復刑法第100條。

有關國民黨主席朱立倫日前表示,可以針對個別立委罷免,但不能罷免全部立委,被民進黨秘書長林右昌解讀,朱立倫也支持這次罷免,楊智伃回應,林右昌的公民常識有問題,大罷免與一般罷免的不同之處,就在於全世界不會由執政黨對在野黨發起無差別罷免,國民黨反對輸不起就搞大惡罷,林右昌曾經也想要選輸翻桌,但基隆市拆樑行動失敗,讓林搞得灰頭土臉。

相關新聞請見:

全球都在看!《路透》專題報導大罷免 直指國民黨受中共支持

國民黨投書「日經亞洲」控賴清德發動民粹、報復政治

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法