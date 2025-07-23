台灣意象書法館長發聲挺罷免 彩色「罷」字籲各行各業支持

台灣意象書法館長陳世憲彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都相同。（記者王涵平攝）

2025/07/23 12:08

〔記者王涵平／台南報導〕大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的，希望大家開心燦爛地投票，淘汰不好的，留下好的，讓台灣的未來更多彩。

8年前，陳世憲前往東京參加JAALA雙年展時遇見中國藝術家，對方聽見陳世憲說北京話，直問你們是中國人，陳世憲答不是、我是台灣人，對方回台灣人就是中國人，原本要向對方敬酒的陳世憲，轉身就離開。

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陳世憲發現台灣處境的困難，還曾在接受早稻田大學獎助金進行為期1個月研究國家標示系統時，他發現沒有任何一個國家比台灣在國際的標示還困難，台灣的名稱可以稱為中華民國、台灣、中華民國在台灣，陳世憲說，最大的問題就是在台灣的中國人，在國外要被中國人欺負，回到台灣也要被中國人欺負，因此，罷免親中的立委有其必要。

他說，在台灣的書法被稱中國書法，在台灣的書法沒有主體性，有些人說藝術要與政治分開，那些人可能是不懂、喜歡被殖民或是是邏輯不清楚，事實上根本不可能分開。

台灣意象書法館開館2年來，已吸引來自法、英、美、瑞士、韓國、日本、加拿大、德國、印尼、印度、巴西等國家的遊客參訪，陳世憲說，如此偏僻的地方有人願意遠道前來，是為了台灣書法、為了聽台灣的故事，為了保有台灣美好的土地，呼籲大家踴躍參與罷免投票。

大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的。（記者王涵平攝）

大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的，希望大家開心燦爛地投票，淘汰不好的，留下好的，讓台灣的未來更多彩。（記者王涵平攝）

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