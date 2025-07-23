為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣意象書法館長發聲挺罷免 彩色「罷」字籲各行各業支持

    台灣意象書法館長陳世憲彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都相同。（記者王涵平攝）

    台灣意象書法館長陳世憲彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都相同。（記者王涵平攝）

    2025/07/23 12:08

    〔記者王涵平／台南報導〕大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的，希望大家開心燦爛地投票，淘汰不好的，留下好的，讓台灣的未來更多彩。

    8年前，陳世憲前往東京參加JAALA雙年展時遇見中國藝術家，對方聽見陳世憲說北京話，直問你們是中國人，陳世憲答不是、我是台灣人，對方回台灣人就是中國人，原本要向對方敬酒的陳世憲，轉身就離開。

    陳世憲發現台灣處境的困難，還曾在接受早稻田大學獎助金進行為期1個月研究國家標示系統時，他發現沒有任何一個國家比台灣在國際的標示還困難，台灣的名稱可以稱為中華民國、台灣、中華民國在台灣，陳世憲說，最大的問題就是在台灣的中國人，在國外要被中國人欺負，回到台灣也要被中國人欺負，因此，罷免親中的立委有其必要。

    他說，在台灣的書法被稱中國書法，在台灣的書法沒有主體性，有些人說藝術要與政治分開，那些人可能是不懂、喜歡被殖民或是是邏輯不清楚，事實上根本不可能分開。

    台灣意象書法館開館2年來，已吸引來自法、英、美、瑞士、韓國、日本、加拿大、德國、印尼、印度、巴西等國家的遊客參訪，陳世憲說，如此偏僻的地方有人願意遠道前來，是為了台灣書法、為了聽台灣的故事，為了保有台灣美好的土地，呼籲大家踴躍參與罷免投票。

    大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的。（記者王涵平攝）

    大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的。（記者王涵平攝）

    大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的，希望大家開心燦爛地投票，淘汰不好的，留下好的，讓台灣的未來更多彩。（記者王涵平攝）

    大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，10支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的，希望大家開心燦爛地投票，淘汰不好的，留下好的，讓台灣的未來更多彩。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播