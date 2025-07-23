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    盧秀燕請假救3子弟兵 最後市政行程「想簽下國中男經紀約」

    四箴國中男生王育騰（中）當眾唱歌，盧秀燕（左）表示想簽下經紀約。（記者黃旭磊攝）

    四箴國中男生王育騰（中）當眾唱歌，盧秀燕（左）表示想簽下經紀約。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/23 11:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋投票週六（26日）登場，台中市長盧秀燕今天下午起提前請假，盧表示「選情非常緊急，需要搶救（罷免選情）」，而在請假前，盧秀燕上午為四箴國中體育館及大門新建工程動土，校方樂隊男生王育騰當眾唱歌，台語歌聲溫厚動人，盧秀燕深受感動稱「我想簽下你的經紀約。」

    盧秀燕提前請假1天半，要救援子弟兵立委罷免選情，盧秀燕下午起要進行大規模車掃，從早到晚馬不停蹄掃街，而在請假前，盧趕往龍井區最後市政行程，由無黨籍台中市議員林昊佑、民進黨市議員張家銨及國民黨市議員林孟令、吳瓊華，與上百名家長及教育界人士陪同為四箴國中體育館新建工程動土，意外在動土前，聽到王育騰高歌動人台語歌曲。

    王育騰曾獲台中市國民中小學本土語文卡拉OK歌唱比賽，閩南語國中組第一，眾人驚艷歌喉，盧秀燕表示，「我想簽下你的經紀約」，大肚山果然風水好，家長會栽培孩子唸書、運動還會唱歌。

    王育騰在有獎徵答答對林昊佑父親為前議員林汝洲，林昊佑表示，父母都是四箴國中校友，還曾是同班同學，「沒有四箴國中就沒有我了」，感謝台中市府及中央編列補助預算1億1382萬多元新建體育館。

    四箴國中體育館及大門新建工程動土。（記者黃旭磊攝）

    四箴國中體育館及大門新建工程動土。（記者黃旭磊攝）

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