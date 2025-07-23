捐款疑雲？國民黨：清大、聯電函文證明曹興誠就是「騙子誠」

國民黨今舉辦「關鍵資料出現！曹興誠才是舔共急先鋒 救救民進黨，反惡罷不讓曹興誠滲透政府！」記者會，現場由台北市議員柳采葳說明。（記者田裕華攝）

2025/07/23 12:03

〔記者施曉光／台北報導〕726罷免投票只剩下2天，國民黨今將矛頭指向「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠，召開記者會公布清華大學、聯電公司函文等2件所謂「關鍵資料」，內容分為清大證實並沒有查到符合曹興誠當年與已故前清華大學校長沈君山對弈後的收款資訊，聯電查閱公司資料後也沒有看到相關金額與目的的捐款或合作案

，該黨台北市議員柳采葳據此指控曹興誠就是說話不算話的「大騙子」、「騙子誠」。

請繼續往下閱讀...

柳采葳指出，曹興誠綁架民進黨與賴清德，賴清德儼然已成曹興誠的小弟，她呼籲民進黨要睜大眼睛看清楚，曹興誠這個「大騙子」可以相信嗎？曹興誠在30年前與沈君山對弈，承諾輸了要捐款給清大1500萬元，但事實上曹興誠並沒有捐款。

柳采葳提出2個證據，分別為「清大114年7月18日清校資字第1149005349號函」，「請金融機構提供本校84年至88年度401專戶之現金流協助確認，亦未查得符合之收款資訊」，以及「聯電114年7月16日（114）聯法務字0403號函」，「就主旨函文中 鈞院詢問，新聞報導民國84年10月間，前董事長曹興誠先生向前清華大學校長沈君山先生挑戰圍棋，本公司是否因此向清華大學捐款美金50萬元或新台幣1500萬元一事，本公司查閱公司資料，並無如此金額及目的之捐款或合作案。」她強調，這2份函件證明曹興誠就是一個說話不算話的「大騙子」、「騙子誠」。

此外，國民黨智庫副執行長凌濤質疑曹興誠在2013年參加北京會談時，說統一沒有不好，還與中國國台辦副主任孫亞夫討論「兩岸和平共處法」，曹興誠當時還跟國台辦說，如果有統一前提，對台灣更好，至少中國能對台灣好一些，會有更多優惠措施給台灣人民，曹甚至還說，台灣面對中國13億人，應該態度謙虛一點，以免因小失大，這就是曹興誠「中共自己人」的言論，根本就是「中共同路人」。

凌濤強調，藍、綠、白都應該反對曹興誠掀起的大惡罷，原因就是「曹派」已經崛起，大家應該小心國安危機就是賴清德已經被「舔共仔」綁架，曹興誠在2008年說中國與台灣的關係就類似企業併購，無獨有偶的是，這個論述在今年竟由賴清德說出，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，中國要併購台灣就要提條件，不是台灣來提條件，「『曹派』崛起，這就是民進黨最大危機」，「曹派」是否「挾清德以令諸侯」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法