「文山退葆」車掃木柵 黃捷：百工百業站出來取得公民勝利

大罷免投票倒數，今民進黨發言人吳崢、民進黨立委黃捷與罷團「文山退葆」共同車掃。（記者蔡愷恆攝）

2025/07/23 11:32

〔記者蔡愷恆／台北報導〕大罷免投票倒數72小時，今（23日）民進黨發言人吳崢、民進黨立委黃捷與罷團「文山退葆」共同車掃，這次掃街將重點放在木柵區域，從文山行政中心出發，中途經過木柵市場等地，最後停靠捷運萬隆站2號出口。黃捷表示，這兩天看到「百工百業站出來」，都是活生生的面孔，都是真實的台灣人，希望更多百工百業的台灣人可以表達出自己的心聲，最後取得公民勝利。

掃街前，許多志工與黃捷、吳崢合影，也請他們在罷免志工背心或是「大罷免大成宮」帽子上簽名。黃捷與吳崢身上披著「罷免賴士葆」值星帶，希望把這樣士氣延續到最後，成功罷免賴士葆。黃捷提到，立法院五一戰隊以及民進黨黨公職，大家都全員出動，在全台灣協助罷團最後衝刺。

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「文山退葆」表示，這次車掃重心為木柵，希望木柵住民跟著這股捍衛民主的力量，撼動賴士葆擔任民意代表，卻沒有好好照顧住民，什麼都落後的情況。「文山退葆」對文山居民喊話：「年輕人進來了，好的聲音進來了，我們一起翻動文山，文山值得更好。」

受訪中途，也遇到反罷免民眾不斷質問「為何要罷免賴士葆」，吳崢則冷靜回應，「跟您報告，因為覺得毀憲亂政，跟共產黨走在一起。」

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