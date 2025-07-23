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    百工百業挺罷免！台大美女教授陳縕儂：這一次誰在傷害台灣很明顯

    陳縕儂表態支持罷免藍委，高喊「大罷免，大成功」。（擷取自台大資工系官網）

    陳縕儂表態支持罷免藍委，高喊「大罷免，大成功」。（擷取自台大資工系官網）

    2025/07/23 11:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委首波罷免投票將於7月26日登場，社群平台「Threads」近日出現「百工百業挺罷免」串聯活動，吸引來自各行各業網友發文響應支持罷免。其中，放棄微軟千萬年薪返台任教的台大資工系教授陳縕儂，也發文支持罷免行動，強調「這一次，是誰在傷害台灣的非常明顯，請大家 7/26、8/23 投下你的同意票，大罷免大成功！」

    台灣大學資訊工程學系教授陳縕儂今（23）日在Threads發文表示，大學時期便熱愛研究，之後到美國卡內基美隆大學念書一直到博士畢業。在美國的時候，只能遠遠的關心服貿黑箱，關心太陽花學運，每次投票都必定回台灣投票，關心台灣的心，距離越遠，卻是越多。

    陳縕儂坦言，自己畢業後回到台灣教書，相關報導都是「放棄XX年薪」，但自己其實沒有多高尚，只是因為她太愛這個小小多山的國家，在別人都喊著逃離「鬼島」時，她只覺得好想回來，感受那濕黏卻熱情自由的空氣。

    陳縕儂強調，「我多怕我們不再自由，我多怕錯過一次投票，我支持的候選人就因為我而落敗。我總是相信，許多事要自己爭取，所以要關心政治、關心國家，這一次，是誰在傷害台灣的非常明顯，請大家 7/26、8/23 投下你的『同意票』，大罷免大成功！」最後，她更力挺苗博雅，「希望特別留下來投票的我，能夠趕跑小強，支持最棒的阿苗呀！」

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