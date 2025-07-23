南投議員沈夙崢掃中壢鐵藍票倉 聲援罷免邱若華

桃園市議員魏筠（中間綠色背心）今早偕同桃六罷團到中壢區華勛市場掃街宣傳罷免，南投縣議員沈夙崢（粉紅背心）也來聲援。（記者黃政嘉攝）

2025/07/23 11:20

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨籍桃園市議員魏筠、許家睿，今早偕同罷免第六選區國民黨立委邱若華的「桃六刪邱」團隊，深入邱的選區中壢區華勛市場「大罷免大掃街」，另邀南投縣議員沈夙崢來應援，呼籲在地居民站出來投同意罷免。沈夙崢說，罷免投票率很關鍵，民眾不能只把同意放在心裡，一定要出門投票，「726先拚過首波罷免，823再一同守護南投縣。」

「辛苦了，謝謝！」魏筠、許家睿、沈夙崢與罷團志工一行人，沿市場攤販、街上店家一一發送扇子、衛生紙，有店家熱情歡迎，也有低調攤商以言語暖心支持，騎士路邊停等紅燈拿到罷免文宣小物也比讚響應大罷免。

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魏筠說，華勛地區是傳統的鐵藍票倉，但近年已有很多改變，因此罷免投票日之前的倒數階段，跟各議員、罷團志工到這邊跟大家拉票，衝高下架邱若華的罷免票數。

沈夙崢表示，過去一年半，藍白聯手在立法院提出傾中賣台法案，亂刪凍預算造成深遠影響，因此每個台灣人、中華民國台灣派都應站出來力挺罷免藍委的公民運動，她盼7月26日先拚過首波大罷免，8月23日再守護南投縣，不管身處哪個縣市，都要保護自己的國家，同島一命，「票投同意，反共更有力」，台灣發展會更順利。

許家睿說，華勛地區是桃三罷免魯明哲、桃六罷免邱若華選區交界，邱若華上任一年半以來，幾乎沒有任何政績，也缺席公辦電視罷免說明會，藐視民意，先前還收割民進黨立委郭昱晴的操場跑道整建工程，若繼續讓邱做完接下來任期，桃六選區的相關建設可能持續停滯，呼籲民眾一起淘汰不適任藍委，讓桃園市可以大建設、大進步。

南投縣議員沈夙崢在中壢區華勛市場發扇子、拉票。（記者黃政嘉攝）

桃園市議員許家睿在中壢區華勛市場店家問候、握手。（記者黃政嘉攝）

桃園市議員魏筠在中壢區華勛市場店家發扇子，宣傳罷免。（記者黃政嘉攝）

「桃六刪邱」罷團志工發送衛生紙，支持者熱情比讚。（記者黃政嘉攝）

「桃六刪邱」罷團志工拿標語板在中壢區華勛市場店家宣傳。（記者黃政嘉攝）

「桃六刪邱」罷團志工在中壢區華勛市場店家舉標語宣傳。（記者黃政嘉攝）

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