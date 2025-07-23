台中罷免投票所超怪奇 黃智賢：投開票所要謹慎

台中市民眾卻發現這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還葬儀社、半露天的空地。（江肇國提供）

2025/07/23 11:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免7月26日投票倒數，台中市民眾卻發現這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，還葬儀社、半露天的空地。對此名嘴黃智賢表示，投開票所如果更改地點了，那各方，就要全力補救，726，必須讓罷免正反方，出門投票表達意志的公民，都信服最後的結果，才是台灣的價值。

黃智賢在臉書PO文表示，台灣是政治上，彼此高度不信任的社會，投開票所不應該輕易變動，除非是有明確，不得不換的理由，不然，選民可能因為不是設在過去以來習慣的場所，或是很難找到的地點，而放棄投票，這一點，就容易造成懷疑或不信任，投開票所，要設立在地點適中的公共場所，重點是公共場所，最合適的，也是最常設立的點，就是學校教室，或是里民活動中心。

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一來是，那是公民習慣的公共空間，二來，有足夠的空間可以規劃投開票的動線，動線包括，要有空間，容許許多民眾在4點後，來看公開開票，而且進出方便，而排隊投票時，萬一遇到下雨，在學校或里民活動中心排隊，因為是在走廊，也不會淋到雨。

黃智賢指出，投票時，如果空間太小，就容易造成，排隊投票，在入口驗證身份的選民，在跟圈票處投票的選民，互相干擾，或是排隊投票者，是在戶外，撐雨傘淋雨，開票時，如果空間不當，或是空間太小，就容易造成有很多選民，無法進入投開票所，見證開票，就容易造成爭執，引發開票衝突，而且，投開票所必須確保有水有電，供電穩定，過去許多開票爭議，就是因為，開票前突然停電，更要有安全與隱私，投開票所內，絕不可以有監視器，以免拍到誰去投票，誰沒有去，更重要的是，選民在圈票處投票時，不會被攝像頭拍到選票內容，知道你投了什麼，投票的祕密性，必須確保。

黃智賢續指，罷免在7月26日，更要考量可能有大風大雨，投開票所如果設立在民宅、車庫、工地，甚至在空地蓋帳篷，那選票會不會容易被打濕汙損？台灣是一個高度對立，互不信任的社會，藍白懷疑綠作票，因為中選會主委是民進黨任命，所以，常常根本不相信投票結果，綠，也質疑藍執政縣市，辦選務的中立性，覺得被技術性干擾，互不信任，那怎麼辦？726投完票開完票，會不會有失敗的一方，會對投票結果，有更大的質疑？畢竟，選舉關乎政治權力跟龐大利益，以及意識型態，以及是與非的解釋權。

黃智賢分析，所以，唯一的辦法，是全力讓各方都沒話說，包括投開票所的設立，包括投票開票的所有流程，都要窮盡洪荒之力，降低流程中的可能爭議，讓各方信服，投開票，所如果更改地點了，那各方，就要全力補救，鄰里長要提前告知選民，投開票所改到哪裡，設在民宅的投開票所，要提前確認所有硬體沒有疑慮，更要規劃合理的動線。

黃智賢直言，726，必須讓罷免正反方，出門投票表達意志的公民，都信服最後的結果，才是台灣的價值。

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