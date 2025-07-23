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    罷免恐受颱風攪局 蔣萬安呵呵兩聲這麼說

    台北市長蔣萬安（左二）、台北市議長兼主委戴錫欽（右一）及國民黨台北市議員23日參加7/26出門投「不同意罷免」路口催票，力挺黨籍立委徐巧芯（右二）、王鴻薇（左一）等人。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安（左二）、台北市議長兼主委戴錫欽（右一）及國民黨台北市議員23日參加7/26出門投「不同意罷免」路口催票，力挺黨籍立委徐巧芯（右二）、王鴻薇（左一）等人。（記者廖振輝攝）

    2025/07/23 11:02

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免週六（26日）首波投票，各界擔憂颱風攪局，台北市長蔣萬安今（23日）被問到是否擔心天氣影響投票率？蔣萬安呵呵笑兩聲後表示，無論如何，風雨無阻，不同意罷免。

    蔣萬安今上午合體北市議會國民黨團、藍委王鴻薇、徐巧芯於台北小巨蛋路口懇託。媒體問蔣，颱風可能影響投票，也有人呼籲颱風假不要交給縣市首長決定，而是交給中央，蔣怎麼看？是否擔心投票率？蔣萬安呵呵笑說，無論如何，風雨無阻，不同意罷免。

    媒體也關注，今日選點台北小巨蛋，是因為這區是重點防守區域？蔣萬安回，每個地方都是重點防守區域，他也要再次呼籲，不管哪個選區，全台北市全力總動員，無論如何風雨無阻，出門投不同意罷免。

    而台中市長盧秀燕反罷免，今起請假3天輔選，媒體也關注蔣萬安是否比照請假？蔣萬安說，都會照規定，當然還是會有一些市政行程，但大部分就是在晚上時候，都完全配合委員的時間、行程規劃，大部分就是車隊掃街，他就是全力配合，照規定請假。

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