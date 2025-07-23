台中女子遭拆卸路燈絆倒縫11針 民進黨團批盧秀燕竟請假3天反罷免

陳小姐遭路邊燈桿絆倒受傷，民進黨議員痛批盧秀燕只會反罷免。（記者張軒哲攝）

2025/07/23 10:46

〔記者張軒哲／台中報導〕大罷免投票將至，台中市陳小姐昨晚行經北屯區松竹五路的路橋上，被拆卸下來的路燈絆倒，右腿撕裂傷，送醫急救後縫了11針，陳小姐今日在台中市民進黨團議員陪同指出，自己只是如常散步運動卻受傷，痛批市府監督嚴重失職，市長盧秀燕竟選擇自今日起請假3天，全力投入反罷免行程，議員直呼台中市民不是只有這3位立委，趕快回來督促市政。

陳小姐說，因施工單位將拆卸下來的路燈隨意棄置在人行通道上，卻未設任何警示標誌或圍籬，害她絆倒重傷，傷口血管壞死，醫師說這幾天是觀察期，台中市民進黨團總召王立任痛斥建設局監督嚴重失職，竟讓市民在行走在危險當中，顯示台中市府在公共工程管理上的極度鬆散與漠視，而市長盧秀燕在此時此刻，竟選擇自今日起請假3天，全力投入反罷免行程。

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民進黨團嚴正指出，盧秀燕市府如今為了國民黨立委的政治利益，選擇投入反罷免行動，卻對全台中市民的安全棄之不顧。這樣的市府，早已喪失了應有的責任。

市議員陳雅惠批評，盧市長連基本公共安全都顧不了，卻請假輔選、衝刺反罷免，這種忙於保位、行政怠惰的態度。議員陳淑華說，颱風又將來襲，盧秀燕應該坐鎮防颱，而不是請假聲援反罷免。

台中市政府建設局指出，接獲通報後立即派員至現場勘查，初步研判非屬建設局工程料件；為避免再有民眾受傷，已立即將桿件妥善移置，同時也報警查辦，持續釐清來源及責任歸屬。

陳小姐遭路邊燈桿絆倒受傷。（王立任服務處提供）

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