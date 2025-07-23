羅大佑批大罷免賴皮 沈榮欽：戒嚴時代羅大佑的批判不可能太過深入

羅大佑。（資料照）

2025/07/23 11:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票在即，不少名人紛紛表態，「華語音樂教父」羅大佑22日在專訪中表示，大罷免不是政治是賴皮罷免。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，戒嚴時期的欲語還休，反而更能夠激發大眾的想像與詮釋。相較彼時深入思考體制、徹底決裂的痛苦，少量的反叛反而更能夠無害的生活。

沈榮欽在臉書PO文表示，他曾經是羅大佑的忠實歌迷。1970年代民歌運動後，台灣音樂人開始「寫自己的歌」，為日後的流行音樂奠定基礎，羅大佑在1982年發表的《之乎者也》，就像2000年周杰倫發行《Jay》一樣，都是劃時代改變潮流的作品。羅大佑的爆炸頭、墨鏡和黑衣，也成為叛逆的象徵，之後連續2年，羅大佑分別發表了《未來的主人翁》和《家》，繼續他的音樂傳奇。然後有一天，他向歌迷說他沒法騙自己，自己已經寫不出精采的作品了，需要離開台灣充電。

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沈榮欽指出，他的一年一專輯就此停止。4年之後，帶著《愛人同志》重返歌壇，這可能是他最後1張高品質的專輯。之後雖然偶有佳作單曲，但是如同自己過去所言，他已經寫不出感動人心的專輯了，羅大佑的歌曲經常被視為敢於批判社會，但其實真正勇於批判的歌曲並不多，《家》中的〈超級市民〉便是一例，而更多的像是對工業社會的批判，只有2首作品算是真正觸碰當局禁忌。

沈榮欽續指，《未來的主人翁》中的〈亞細亞的孤兒〉，原是呼應吳濁流感嘆台灣人受外族統治不平之作，但是在國民黨文工會的「關切」下，經由電影《異域》主題曲，成為感嘆東南亞孤軍之作，還有港版《愛人同志》中的〈侏儒之歌〉，諷刺六四事件與鄧小平，而遭到中共禁止。

沈榮欽直言，在戒嚴時代，羅大佑的批判不可能太過深入，就像那個時代的龍應台作品，不過分深入的批判，反而能夠迎合更多人的口味，而不致引發過度深度批判的不適。戒嚴時期的欲語還休，反而更能夠激發大眾的想像與詮釋。相較彼時深入思考體制、徹底決裂的痛苦，少量的反叛反而更能夠無害的生活。

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