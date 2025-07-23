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    愛爾蘭眾議院副議長：期待與台灣共同維護民主價值、互惠成長

    外交部長林佳龍（右一）歡迎愛爾蘭眾議院副議長暨國會友台小組主席馬基尼士（左一）一行。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右一）歡迎愛爾蘭眾議院副議長暨國會友台小組主席馬基尼士（左一）一行。（外交部提供）

    2025/07/23 10:18

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（22）日午宴歡迎愛爾蘭眾議院副議長暨國會友台小組主席馬基尼士（John McGuinness）率領的訪團。馬基尼士表示，期待台愛共同維護民主價值，捍衛民主自由的生活方式，促進相互理解，並創造互惠成長的合作機會。

    團長馬基尼士強調，台灣與愛爾蘭具有許多相似之處，除同為島嶼型國家外，也是重要的貿易國家，愛爾蘭在歐盟扮演關鍵角色，與台灣共享創造繁榮發展的一致目標，面對變化劇烈的世界情勢，雙方可在科技、經貿、教育，以及人工智慧等領域提升合作。

    林佳龍表示，近年台歐關係蓬勃發展，歐洲已成為台灣最大外國投資來源，愛爾蘭作為歐盟重要成員國之一，與台灣共享民主、自由及法治的基本價值，台灣對全球半導體供應鏈不可或缺，愛爾蘭則是歐洲高科技產業重鎮，台愛結合彼此技術優勢，將能相互促進競爭力及經濟成長。

    林佳龍也說，印太與跨大西洋地區的安全與繁榮息息相關，台愛共同面臨國際貿易局勢變動及全球供應鏈重整，雙方未來在各領域均可深化合作，在以價值為基礎的友誼上推動「加值外交」。

    馬基尼士率領的「愛爾蘭跨黨派國會議員訪問團」一行5人於本月20日起訪台。外交部指出，愛爾蘭作為歐洲科技與創新產業的重鎮，與我國同為出口導向型的經濟體，雙方產業結構具高度互補性，外交部將在既有的友好基礎上，持續推動兩國在經貿、科技等領域的交流合作。

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