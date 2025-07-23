逾千位倖存者討無公道 民團籲廢除兒少性侵案追訴期

針對兒少性侵案追訴期議題，暖暖Sunshine協會、公民監督國會聯盟、光寰協會今聯合舉辦記者會，並有多位倖存者與立委出席。（記者謝君臨翻攝）

2025/07/23 10:27

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院將於25日行使大法官人事同意權案投票表決。公民團體今偕同民進黨立委范雲、林月琴、郭昱晴共同舉行記者會，指近20年來，有1097位性侵被害人因時效問題無法提告，讓許多加害人至今仍逍遙法外。目前共有30位倖存者加入釋憲行列，呼籲大法官重視性暴力犯罪追訴期限制，導致兒少性侵倖存者失去司法救濟權利的問題。

針對兒少性侵案追訴期議題，暖暖Sunshine協會、公民監督國會聯盟、光寰協會今聯合舉辦記者會，並有多位倖存者與立委出席。

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林月琴表示，憲法法庭正在審理1件非常關鍵的案子—要不要延長2006年前性侵案的追訴期。這關係到上千名倖存者，還有沒有機會看到正義實現。我們呼籲要延長對未成年性侵案的追訴期，甚至不應設追訴期。美國現在已經有44個州和聯邦政府，針對這類案件不設追訴期了，這是全世界對這種特殊案件的共同認識。

民團指出，根據澳洲統計，性侵倖存者需20至30年才敢求助，法律卻成為阻礙。在目前30位願意共同參與釋憲的倖存者中，9成受害時未滿18歲。但現行法律卻未考量「性暴力創傷延遲揭露」的特性，導致倖存者成年後仍受限於嚴苛的時效規範。包括刑事案件超過追訴期，直接遭檢方不起訴，若聲請自訴，不僅時效僅10天，甚至強制律師代理。

而在民事案件部分，民團表示，受害者往往在創傷復元多年後才有能力提告，卻早已超過民法規定的短暫請求期間即「2」年的規定。包括德國、美國、日本、奧地利、丹麥、義大利等國，皆已延長或廢除性侵害案件的追訴期。台灣應正視此問題，確保法律對性侵倖存者的保護符合普世人權標準，真正守護兒少權利。

民團強調，除了評估刑法，呼籲行政院應根據以下法律，提出具體方案，包括合理延長或根本廢除性侵害追訴期的刑法第80條、民法第197條求償追訴期間、國家賠償法第8條及犯罪被害人權益保障法第63條的請求期間。

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