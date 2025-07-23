沒給加班費被罰錢 葉元之：違反法規我接受但我不是慣老闆

國民黨立委葉元之（右）。（取自千秋萬事節目直播）

2025/07/23 10:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委葉元之因為辦公室未設打卡鐘，日前被北市勞動局裁罰9萬元，近期再因沒給助理加班費和補休被裁罰4萬元。葉元之今上「千秋萬事」廣播專訪自清，違反法規他接受，但他沒有苛扣加班費，也不是慣老闆，此事已完全政治化，他必須跳出來捍衛自己的名譽。

葉元之表示，方姓助理的遺孀第二次檢舉，她其實檢舉三次，第一次檢舉他不當辭退方姓前助理和他不給方姓助理請病假，但他向勞檢提出LINE對話捷圖證據，證明不是他辭退方姓前助理，是方自己請辭的，其他助理也有作證。之所以被裁罰是勞檢發現他的辦公室「沒有打卡鐘」，所以就罰了他9萬。

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葉元之說，後來方姓前助理遺孀再檢舉他給的薪水太少、退方姓前助理勞健保，這些他都回應過。像勞健保，方姓前助理是今年1月10日離職，當時方在1月1日就已經請辭了，「我何必1月10日要去辭退他？」 方姓前助理1月1日請辭，1月2日就不來了，還是同事請方來，方才勉為其難說，做到他找到人為止。葉再澄清，他從未說過「請辭比請假快」、「請假要看時間」這種話，2月他因此事被打時，他不想講因為覺得講了不尊重死者，但此事已完全政治化，他必須跳出來捍衛自己的名譽。

葉元之說，方姓前助理的遺孀是看他們的LINE群組，只要方在5點或6點以後回他訊息，她都認為是加班，就去檢舉沒給加班費，但他完全沒有必要去扣助理的加班費，因為那不是他自掏腰包給的，方姓前助理是公費助理。葉也說，有時是他早上問一件事，但對方沒回，下班時間再問，對方回了就會被認為是加班。

「他（指方姓前助理）的工作，我坦白說真的沒有那麼重，其實在上班時間完成很多事情都是綽綽有餘」葉元之說，也許有的就是沒有做，沒有妥善把它完成，但時間到了他就會問，問了以後方姓前助理也許就是趕快弄一個東西給他，這也都被認為是加班。因為他去勞檢處說明，這本來上班的時候就要完成，為什麼上班時間不完成，然後他下班問方姓前助理都被認為加班，勞檢說，方姓前助理上班有沒有做事，還有遲到或是請假，那都是他管理的問題。

葉元之說，立法院制度很特殊，以前他在其他機構上班，如果早上遲到是自己要請加班補休，否則就是曠職，但立法院遲到或請假一律不扣薪，所以沒有去區分假別。

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