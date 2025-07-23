中國官媒狂發逾400文誣罷免「綠色恐怖」 陸委會：民主不容干預

陸委會今日表示，拒絕中共介入，民主不容干預。（圖擷取自陸委會臉書）

2025/07/23 09:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免投票最後倒數3天，據「台灣資訊環境研究中心」（IORG）統計，今年上半年中國官媒及其社群帳號共發布逾425篇文章或影片，將罷免行動形容為「綠色恐怖」或「政治清算」，並藉由微博、抖音、微信頻道反覆推送。陸委會今（23）日強調，拒絕中共介入，民主不容干預。

專門研究中共認知作戰的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）針對這波錯假訊息的應對，提出「一要四不要」行動建議，包括留意接收訊息內容是否呼應中共世界觀，是否以資訊操弄宣稱「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」、是否包含「民調」及「外國專家」、是否利用人類思考慣性增加可信度。

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IORG建議，不要相信、不要散播「作票」謠言、陰謀論；不要相信製造「政治、民生」、「罷免通過、權益受損」二元對立的「零和論述」；不要受「引發強烈情緒」、「沒有討論空間」、「情節異常誇張」、「謾罵一般民眾」的訊息內容影響；不要和可疑帳號爭論、不要回應可疑帳號提問，把時間和精神留給重要公共議題和身邊親友。

陸委會發文指出，中共企圖干預台灣民主運作，有跡可尋且歷歷在目。台灣的罷免是憲法保障的公民權利，誰應該被罷免，誰不應該被罷免，都應該由台灣人自己決定。並強調，台灣的方向由台灣人掌舵，拒絕中共介入，民主不容干預。

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