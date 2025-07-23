分析館長成為威權的工具 李忠憲：正是自由最諷刺的悲劇

館長陳之漢。（資料照）

2025/07/23 11:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前赴中國旅遊，花式讚嘆中國，不但荷包賺得滿滿，近日言論也受到中國認可，登上官媒央視。近日館長在國民黨活動上稱「台灣96％是中國人」。對此成功大學教授李忠憲表示，當一個原本代表草根聲音的人，逐漸轉向成為威權的工具，那正是自由最諷刺的悲劇——它不只成就了英雄，也可能養出叛徒。

李忠憲在臉書PO文表示，當一個原本代表草根聲音的人，逐漸轉向成為威權的工具，那正是自由最諷刺的悲劇——它不只成就了英雄，也可能養出叛徒，貼完「跟風百工百業挺罷免」，看到館長隱形的翅膀，真的非常感慨，一般而言，像我這樣子一路順利念第一志願的學霸，會比較喜歡順從體制，尤其威權會對自己帶來好處。

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李忠憲指出，館長現在成為朱立倫溺水的稻草，一位沒有傳統學歷背景、以刺青與直白語言著稱的人物，能夠在台灣成為政治聲量的中心，這不是他個人有多偉大，而是民主制度的包容造就了他，中國不允許館長的髒話跟刺青出現在中國人民之前，因為這是一個獨裁專制威權的國家。

李忠憲續指，自由從來不是某個人的恩賜，而是一整個社會共同守護的成果。館長的存在，本身就是台灣民主的奇蹟。一個在中國早就被噤聲的人，卻能在這片土地上大聲疾呼、成為話題核心。還說726是一場要把全部台灣人變成中國人的革命，如果不是因為這樣他怎麼有可能上得了中國的電視台？

李忠憲分析，諷刺的是，這些人走到高處，卻忘了是什麼托舉了自己；他們以為是自己的「特立獨行」帶來了成功，卻忽略了這些「不合時宜」能被容忍、甚至被擁抱，是因為台灣願意包容多元的價值與聲音。

李忠憲直言，真正可悲的，不是沒念書的人不懂制度，而是甘願背棄理性與核心價值，甚至連分辨何謂自由、何謂操弄都做不到，民主最大的挑戰，不是來自敵人，而是來自那些忘了初心的自己人，中國國民黨、台灣民眾黨的那些人不都也是這樣嗎？大罷免大成功。

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