被綠營控審機密預算開直播 葉元之：我是關直播

國民黨立委葉元之接受廣播節目「千秋萬事」專訪。（取自直播畫面）

2025/07/23 09:46

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委葉元之今年在立法院會審查機密預算時直播，被民進黨指控洩漏國家機密，當時葉回應，因為比較累沒注意到手機還在直播，但會議主席在現場宣布手機關機後，他就馬上關掉直播。葉元之上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，再度澄清自己是「關直播而非開直播」。

針對立法院民進黨團昨再指控葉元之在審機密預算時開直播洩密，葉重申，他不是在機密預算時開直播，而是公務預算時很多人開直播，因為當時有攻防，而他的位子離民進黨是最近的，所以他也開直播，「我是進到機密預算時關直播，不是機密預算開直播，故意洩漏」，他已經澄清非常多次。

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葉元之說，很多中間選民看不下去，認為民進黨去年選輸不甘心，就發動這場大罷免，而這場大罷免沒有正當性，就把國民黨立委講得很壞，激發出仇恨感，把一個立委拉下來，但對選民來說，心態上是「為什麼我要去害一個人？」而要罷免的人就一直去造謠，例如民進黨立委黃捷指控他沒去立法院開會，「但她質詢才50幾次，我120幾次；蘇巧慧更爛，質詢才我的3分之1」，立法院有公報，數字會說話。

葉元之反批民進黨，既然他們覺得這個罷免這麼正當，那為什麼要一直造謠？因為沒有東西講才要拿沒有的東西一講在講，不會覺得自己很惡劣嗎？

而葉元之談到當天他在路口受訪被吐口水，他說，當天是一位大姐一直喊罷免葉元之，讓他無法受訪，因此過去詢問對方為什麼要罷免他，結果對方說「你打我、你踢我」，說他之前打過她，但這都是沒有的事，後來大姐還直接承認是「前立委羅致政」說不要理他，他就問大姐是羅致政那邊的人？跟羅是什麼關係？大姐就不敢回應，又繼續喊要罷免他，「因為我們面對面，她在講話，我也在講話，所以她的口水就噴到我嘴巴裡。」但葉也緩頰說，她也是賴清德撕裂國家的受害者。

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