南罷天邀百工百業7/24晚中央公園點亮台灣 尹立:高雄人站出來

尹立呼籲高雄鄉親明晚一起到高雄中央公園點燈。（翻攝臉書）

2025/07/23 09:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕南罷天志工團號召百工百業7月24日晚齊聚高雄中央公園，以手機燈光排列出台灣地圖與「罷」字圖騰，一起為台灣祈福；罷韓四君子尹立強調，罷免成功、高雄早就做過一次，呼籲高雄人站出來。

尹立說明，隨著全台罷免行動風起雲湧，高雄挺大罷免志工團體「南罷天」，將於7月24日週四晚上7點，在中央公園（中山路與五福路口）舉辦一場別具意義的燭光祈福行動，「點亮台灣之夜─為台灣祈福、為民主站出來」。

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尹立呼籲高雄人站出來，強調罷免成功，高雄早就做過一次，更希望爭取來自百工百業的聲音，穿越城市與網路，匯聚在民主的燭光裡。

他指出，這場行動不只是高雄的現場集會，更是一場全台串連的民主點燈儀式，預計會有來自百工百業的志工與市民，在現場以手機燈光排列出台灣地圖與「罷」字圖騰，象徵人民以和平、溫柔但堅定的方式，照亮台灣的未來。

活動現場將看到各種身影，包括老師、機師、護理師、社工、設計師、農友、司機、攤販、學生、家長，他們代表各行各業，也代表這片土地上對民主不滅的信仰。

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