盧秀燕被質疑「擺拍」 錢康明：我曾教高虹安「假抿嘴忍淚」

新竹市長高虹安因案停職，26日與其他24位國民黨立委同時面對罷免投票。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/23 09:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕前幾天有媒體報導台中市長盧秀燕搭高鐵卻沒座位，就站著車廂間走道滑手機，照片引起網友議論，質疑是故意擺拍；而新竹市長高虹安涉貪停職，本週六要被罷免投票，她任內「被離職」的前新竹市文化局長錢康明今天也爆料稱，高虹安才是「擺拍高手」，並自爆2022年市長選舉時，他曾教高虹安很多擺拍動作，「假抿嘴」、「假忍住掉淚」其實都是他教的，呼籲市民認清高虹安的假面形象，用同意罷免，讓高虹安下台。高虹安暫無回應。

錢康明爆料說，當年市長選舉時教過高虹安表演技巧，並說「絕對不能掉下眼淚的委屈」才感人，還說「高虹安學的很快」，2022年市長選舉時，他與高虹安原合作講故事給小朋友聽，但高虹安自認做不到，且不符合選舉效益，講故事因為配合孩子視線要蹲著或跪著，高虹安也做不到。

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他指出，高虹安其實並不喜歡小孩，但他教高虹安要蹲下來跟小朋友合照，因為缺年輕爸媽的票，高虹安會辦兒童充氣遊具親子活動假裝和親子打成一片，但是高虹安不能跟小朋友玩太久，怕演久會露出馬腳，就會被爸媽看出來。

錢康明也爆料，高虹安讓男友李忠庭介入人事（面試），更說高選前選後幕僚同一批，還收一批沒選上的落選人在辦公室，整天想的是下一次的選舉鬥爭，或到各局處頤指氣使，不尊重專業，雖然他在市府僅待6個月，但沒恨過高虹安，更感謝她讓他經歷一段當政府官員的人生經驗，但因不好好配合李忠庭而離開。

他說，如今想彌補對新竹市民的虧欠，如果新竹市再讓「高虹安、李忠庭和好朋友們搞下去，真的會完蛋」，號召大家726投同意罷免票，新竹市民加油。

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