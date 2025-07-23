挺罷免口誤遭網軍攻擊 吳靜怡嗆萬美玲：免費宣傳同意罷免以示負責

吳靜怡表示，她在協助宣傳罷免時不慎口誤，將「罷免萬美玲」講成歌手羅美玲，後續卻遭網軍側翼不斷出征及散佈影片，她質疑一般老百姓只是把萬美玲講錯就要被網軍出征，她為此也酸「免費幫妳宣傳同意罷免以示負責！」（資料照）

2025/07/23 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免將於本週六（26日）進行首波投票，媒體人吳靜怡表示，她在協助宣傳罷免時不慎口誤，將「罷免萬美玲」講成歌手羅美玲，後續卻遭網軍側翼不斷出征及散佈影片，她質疑萬美玲只聽黨意不聽民意，讓支持萬美玲的桃園人非常失望，並指國民黨立委王鴻薇及前總統馬英九也都曾口誤，結果一般老百姓只是把萬美玲講錯就要被網軍出征，她為此也酸「免費幫妳宣傳同意罷免以示負責！」

吳靜怡在臉書發文指出，桃園朋友，請支持同意罷免萬美玲，不然她會生氣，拜託，還給萬美玲一個公道！網軍一直攻擊我，表示萬美玲希望坐上吳靜怡的罷免列車，焊緊緊永遠不翻車！罷免投同意，一張都不能少，拜託了。

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吳靜怡表示，昨日接到記者來電，原來有媒體大量操作「吳靜怡翻車」的新聞，連續3天被網軍側翼不斷出征散佈影片，只因為她在宣講時，把三天三夜「萬罷了沒啦~」改唱成「萬罷了美玲」，然後一時口誤，一不小心把「罷免萬美玲」講成歌手羅美玲，畢竟在她腦海裡萬美玲只有緊貼黃國昌的照片、傅崐萁的橡皮人、統戰部的學校畢業。

吳靜怡強調，既然萬美玲立委這麼在乎她的口誤，需要網軍側翼到處散佈影片攻擊她，甚至很憤怒的說她是「垃圾」等等，如果萬美玲這麼在乎她的口誤，那麼她就天天跟萬美玲道歉！道歉到罷免宣傳最後一天為止！

吳靜怡直言，「很抱歉萬美玲，那天我應該正確的大喊『罷免萬美玲』，更應該在台上積極宣傳罷免萬美玲的理由」：

1、萬美玲一邊說提出爭取中央補助桃園重大建設，一邊做配合黨團大砍交通預算。

2、萬美玲一邊說提出推動校園營養午餐專法立法，一邊做配合黨團修改不利國家進步的倒退法案。

3、萬美玲一邊說協助桃園市社會住宅加速興建，一邊坐視民眾黨團刪除及凍結國土署預算。

吳靜怡也質疑，萬美玲只聽黨意不聽民意，讓支持萬美玲的桃園人非常失望，萬美玲參與連署《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，擬將中國籍配偶取得身分證的年限從原本的6年縮短成4年，無視中配依親瓜分健保資源，加劇醫療量能消耗。

吳靜怡提到，桃園人告訴她，萬美玲讓桃園人失望的一個重點，就是毫無主見僅是附隨黨意，就像是跟著傅崐萁的妹仔！更可惡的是打著注重教育的招牌，但聯手同黨立委凍結中研院預算，更別說國民黨出現大量作弊、抄襲的行為，萬美玲完全沒有任何批判言論，難道萬美玲支持教育，也支持作弊抄襲嗎？

吳靜怡也說，朱立倫主席說可以針對個別立委，但顯然，當她沒有太針對萬美玲的時候，讓她不爽，所以她就應該要被網軍側翼出征謾罵？辦不到。吳靜怡強調，罷免是愛，盡量不要用激烈的言語讓社會運動變政治口水的秀場，可見國民黨要她幹的就是對徐巧芯、萬美玲大聲怒罵、狂吼才符合期待；沒有怒罵、沒有三字經，就變成要被網軍側翼出征好幾個月？好唷！

吳靜怡在文末也再次呼籲，「請各位朋友，唯一支持罷免萬美玲，千『萬』的萬！萬萬拜託，謝謝！」，她也提到包含王鴻薇及前總統馬英九也都曾口誤，一個生日願望喊：「大罷免大成功！」另一個則是曾說「下架國民黨」就是棒，結果老百姓把萬美玲講錯就要被網軍出征。

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