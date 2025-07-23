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    險陷美人計 成大退休教授寫詩曝遭遇女共諜經歷

    成大中文系退休教授吳文璋有感而發創作詩作，並以AI配樂演唱。（吳文璋提供）

    成大中文系退休教授吳文璋有感而發創作詩作，並以AI配樂演唱。（吳文璋提供）

    2025/07/23 10:04

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕近來政軍界人士疑遭中共滲透案例引發關注，成大中文系退休教授吳文璋回憶自己曾險陷「美人陷阱」有感而發創作詩作，並以AI配樂演唱，作品動聽且引人深思。他直言，中共掌握個資與盯人手法「無孔不入」，事後回想仍覺「恐怖」，慶幸自己未誤入羅網。

    吳文璋回憶，2007年8月參加由山東大學舉辦的國際荀子思想學術研討會，與來自中外兩百多位學者齊聚臨沂，是山東大學歷年來一系列儒學論壇的一部份，盛況空前，並前往參觀荀卿墓。會後他獨自前往曲阜孔廟參拜，返程時在濟南機場遇見一位年輕女子主動攀談，對方談吐文雅，熱愛詩詞，甚至哼唱台灣校園民歌，宛如知音。

    「她端莊秀麗，談吐間充滿文藝氣息。」吳文璋表示，當時留下聯絡方式，返台後卻驚覺對方疑似來自中國軍方的公職人員，立刻中斷聯繫。他也將這段際遇寫成詩歌，並運用AI作曲演唱，留下創作成果，亦作為一個生命的紀錄。

    他強調，中共滲透手法層出不窮，常藉由學術交流為名進行統戰，國人應保持警覺，避免成為被威脅與利用的棋子。「幸好我沒有被『藍金黃』的網捕獲，身在羅網之外，現在還是一條自由歌唱的魚。」

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