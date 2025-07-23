選民猶豫726是否投票 劉建國：為了這原因一定要投同意

立委劉建國呼籲仍在猶豫的民眾，一定要前往投罷免同意票。（記者鄭旭凱攝）

2025/07/23 09:28

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國民黨籍雲林縣第一選區立委丁學忠的罷免案將於7月26日投開票，部分選民仍猶豫是否前往投票，立委劉建國表示，大罷免是為了終結荒唐的立委亂砍預算，並非起因於藍白與綠的對抗，為了守護台灣民主，呼籲民眾前往投下同意罷免票。

雲林縣立委丁學忠罷免案投票進入倒數計時，罷免案選舉人數有27萬1663人，罷免成功的門檻是選舉人數的25％，也就是6萬7916票同意票，且有效同意票數必須要多於不同意票數。

請繼續往下閱讀...

丁學忠罷免案的連署門檻是2萬7501人，實際連署人數達3萬8018人，但與成功罷免的有效票數，還有3萬票以上差距。立委劉建國表示，要通過罷免案還需要支持者加把勁，有些支持者仍在猶豫是否要前往投出同意罷免票，這可能導致罷免案最後功虧一簣。

劉建國說，他擔任立委10幾年，立法院從沒有像現在這麼亂過，藍白立委聯手刪預算刪過頭，許多預算甚至被刪到僅剩下科目，這在以前的立法院中從未發生過，這次罷免案民進黨雲林縣黨部與民意連結，民眾擔心立法院的亂象而發起罷免，黨部也給予全力支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法