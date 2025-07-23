新竹關埔空橋L小姐挺雙罷 號召鄉親「蓋」同意罷免

新竹市住關埔空橋附近的竹科媽媽L小姐這次挺雙罷免，號召關埔人這次用「蓋」同意罷免，讓關埔人可以好好生活。（照片取自劉康彥臉書）

2025/07/23 09:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票進入最後倒數3天，新竹市議員劉康彥推出竹科媽媽及新新竹人系列挺罷免獲市民認同與迴響，昨天起陸續有竹科人及中生代新竹人表態支持大罷免，更有工程師百工百業站出來或秀出工作證挺罷免。

這些工程師或支持蓋關埔空橋的新竹人紛紛站出來表態，他們說過去以為高虹安是科技人，所以投給她，但看到竹市城市日漸敗壞，空橋1座也蓋不出來，還造成社區大樓鄰損，整個市容及交通一團亂，這次除退出空橋群組，也邀關埔人用「蓋」同意罷免，讓城市重新找回光榮感。

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竹科媽媽L小姐提到，關埔的交通條件真的不好，如果有座帶孩子過馬路的空橋，她願意支持。但如今關埔的交通變得更糟，只要上班尖峰，光復路、慈雲路、埔頂二路就是一團混亂，有的路口甚至等5分鐘才有1分鐘綠燈可通行，在關埔生活真的是惡夢，一點都不安全。

L小姐說，原本寄望的空橋，快3年了，「我錯了，高虹安2025空橋全區完工的承諾早就跳票，還造成社區大樓鄰損，地下停車場牆壁嚴重漏水」。代理市長一下臉書寫今年完工，一下又說明年中才會好，這樣的市政團隊真的難讓人信任，看著市政官員荒腔走板的表現、低俗的文字、鬧劇的作為，關埔社區很多媽媽都很失望，只是沒有說出來。

但大家都有個默契，相約726一起用「蓋」的，用同意罷免，讓關埔人好好生活。

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