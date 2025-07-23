羅大佑批大罷免賴皮 顏擇雅舉2事蹟反嗆：羅才是十足的賴皮

「華語音樂教父」羅大佑也聲稱「大罷免不是政治是賴皮罷免」。對此作家顏擇雅也發文反嗆「自己是賴皮，就會以為老實人也都在賴皮」。（資料照）

2025/07/23 09:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票在即，近日不少名人紛紛表態，「華語音樂教父」羅大佑聲稱「大罷免不是政治是賴皮罷免」。對此作家顏擇雅則發文反嗆「自己是賴皮，就會以為老實人也都在賴皮」，並舉「羅大佑曾向誠泰銀行借錢不還」、「不想要婚姻卻希望由太太主動提離婚」這兩事蹟，諷刺羅大佑才是十足的賴皮。

顏擇雅在臉書發文指出，要理解羅大佑在唐湘龍節目中說的「賴皮罷免要大破功」之語，就憑一句古話：「小人之心度君子之腹。」她質疑羅大佑「自己是賴皮，就會以為老實人也都在賴皮」。

請繼續往下閱讀...

顏擇雅批評，羅大佑做過最賴皮的事情，就是曾向誠泰銀行借錢不還，讓法院查封房子的事。顏擇雅質疑「他明明有錢，不還錢只是不爽利率沒跟著公告利率一起下降。等一下，借貸雙方有何權利義務，一開始合約不都講的一清二楚嗎？ 」

顏擇雅說明，大環境的利率往下走，一般老實人一定是把自己當年的房貸合約拿出來看，研究要怎麼跟銀行重新談利率。如果銀行不願降，有錢人最合理的做法難道不是提早還掉這筆錢，另外向低利率的銀行借？但羅大佑的做法是停止償付，逼銀行告上法院，明明有錢卻賴帳不還，就是典型的賴皮。

顏擇雅也提到，羅大佑讓她印象深刻的另一件事，是跟李烈結婚後，明明已經不愛太太，卻堅持不能分房睡，然後睡前一定把音響開到最大聲，播放《歌劇魅影》，李烈抗議，他就發脾氣。

顏擇雅批評，明明是羅大佑不想要這婚姻，卻希望由太太主動提離婚，這樣他才能省錢。這也是光明正大的相反，一般老實人做不出來的，十足賴皮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法