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    傅崐萁喊反罷拿1萬 黃帝穎：大罷免若失敗每人損失逾9萬

    國民黨立委傅崐萁。（資料照）

    國民黨立委傅崐萁。（資料照）

    2025/07/23 09:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕將於本週末進行的大罷免投票進入最後倒數，律師黃帝穎發文批評，有三大犯罪前科的傅崐萁粗暴宣稱「不同意罷免 全民普發現金1萬元」。黃帝穎強調若罷免失敗，人均損失將高達9萬多元，因為歐美都對國民黨擴權法案發佈警示及譴責，其中也包含在台投資超過700億美元的「歐洲商會」，黃帝穎藉此強調「罷免不只是反共護國，更為守住你我荷包」。

    黃帝穎在臉書發文指出，有三大犯罪前科的傅崐萁刊登廣告粗暴宣稱「不同意罷免 全民普發現金1萬元」，但全球沒有國會發錢的案例，因普發現金涉及預算通盤規劃、民生經濟發展精算及財政紀律，均屬行政權責，馬總統任內消費券也不例外！

    黃帝穎質疑，姑且不論傅崐萁「買空賣空」普發1萬的違憲問題，人民就算領到1萬元，但罷免失敗的代價是人均損失9萬多元，每人損失仍逾8萬元。

    黃帝穎說明，傅崐萁率國民黨團赴中朝拜後，強推擴權法案，導致在台投資超過700億美元「歐洲商會」發佈警示。包含「美國在台協會」前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家規範」。

    黃帝穎也指出，歐美都對國民黨擴權法案發佈警示及譴責，憲法法庭判決擴權違憲，但遭國民黨報復修法癱瘓，因此若罷免失敗，國民黨續推擴權，已無憲法法庭把關，代表歐美警示無效，外商只能撤資，國人將面臨鉅額損失。

    黃帝穎也提到，先不論美商，僅保守以對國民黨擴權法案發佈警示的「歐洲商會」為例，歐商在台投資超過700億美元，經濟利益平均國人達新台幣9萬1千多元。他為此也強調「罷免不只是反共護國，更為守住你我荷包」。

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