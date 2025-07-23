苗博雅宣講後合照被疑違選罷法！台北市選委會回應了

苗博雅幕僚表示，21日活動結束後，只剩下想要與苗博雅合影的民眾留在現場照相，現場也保留一盞燈，確保照明安全到10點3分，而該名黃姓監委到場後表示「燈太亮」，要評估是否開罰。（記者孫唯容攝）

2025/07/23 08:24

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免倒數，台北市議員苗博雅21日開啟連續五場的「團結國家對話」，苗博雅在昨（22）晚宣講時表示，21日一名自稱是台北市選委會監委的黃姓男子，質疑他雖然準時結束宣講，但是超過晚上10點還留在現場與民眾合影，恐違反選罷法，讓他氣得痛批「台北市選委會放馬過來」，台北市選委會則回應，對於個案不予以評論。

苗博雅昨天宣講時，面對直播鏡頭表示，第二天的活動在晚上9點50分結束，比首日提早10分鐘，因為21日宣講結束後，有自稱台北市選委會的黃姓監委到場表示，雖然他在晚上10點前已經結束宣講，但是10點後還有人在跟他照相，因此認定他違反選罷法，要回去研議「要不要開罰」？讓他氣得痛批，「如果你覺得10點前結束造勢，後面就不能拍照，拍照就是違反選罷法，你放馬過來，你試試看」，台灣是自由民主的國家，台北市怎麼可能出現人民在路邊相互合照就是違法。

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苗博雅幕僚也還原現場情況，該幕僚表示，自己當天先是接獲文山二分局致電，隨後一名自稱是台北市選委會監委的黃姓男子到場，強調直播必須在晚間10點一到就關閉，而現場也確實在10點前就宣布活動結束散會，關閉所有音響設備，只剩下想要與苗博雅合影的民眾留在現場照相，現場也保留一盞燈，確保照明安全到10點03分，而該名黃姓監委則表示「燈太亮」，要評估是否開罰。

針對本案，台北市選委會說明，依公職選罷法第56條規定，政黨及任何人，不得有下列情事，包含於競選或罷免活動期間之每日上午七時前或下午十時後，從事公開競選、助選或罷免活動，但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此限。

台北市選委會指出，另依「各級選舉委員會執行監察職務準則」，監察小組委員如發現有涉嫌違法情事，監察小組委員將其違反情事經口頭或書面勸止，並會同員警協助蒐集相關事證，經提請監察小組會議議決後，陳報本會委員會審議，並將結果函報中選會審定。此外，選務執行均依選罷法辦理，且選務不語，對於個案自不予以評論或回應。

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