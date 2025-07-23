列舉王鴻薇過往造謠紀錄 王婉諭：無數爆料全都翻車

王婉諭強調，除了傅崐萁之外，最該罷免的就是王鴻薇，並列舉王鴻薇從政期間的「造謠」事蹟。（資料照）

2025/07/23 08:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Threads日前掀起「百工百業挺罷免」熱潮，百萬YouTuber「志祺七七」21日公開表態支持罷免台北市立委王鴻薇，引起各界熱議。時代力量黨主席王婉諭22日也力挺「志祺七七」，強調除了傅崐萁之外，最該罷免的就是王鴻薇，並列舉王鴻薇從政期間的「造謠」事蹟。

王婉諭提到，如果問她哪位立委最不適任、最該被罷免？除了傅崐萁之外，她絕對會毫不猶豫的回答「王鴻薇」。王婉諭回憶，當初王鴻薇是補選進入國會，雖然待在立院的時間不長，但王鴻薇的「惡劣人品」卻讓她印象深刻。王婉諭強調：「她很早就是媒體熟面孔，又時常登上中國官媒貶低台灣，加上她丈夫本身就是統戰組織成員，所以她的親中立場早已不是新聞。但最讓我震驚的，是她操弄假訊息的烏龍爆料，真的低劣又不負責任。」

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王婉諭指出，王鴻薇剛上任不到一年，先亂爆料志祺七七接政府標案，被志祺正面打臉；接著又指控潘孟安接受綠能財團招待住豪宅，結果遭法院判賠50萬。王婉諭坦言，她沒想到這種「潑糞爛事」也會輪到她，王鴻薇2023年子虛烏有地開記者會，指控她公開餵藥案教保員的姓名、違反個資法，甚至跑去北檢告發她。王婉諭說，她當下也召開記者會，要求王鴻薇提出證據，但王當然是提不出任何證據，最後此案在今年被檢方認證「王婉諭未公開個資」，所以決議不起訴處分。

王婉諭繼續列舉，王鴻薇2014年曾造謠「忠孝西路公車專用道」有車行駛，卻被發現根本沒有，從此被冠上「幽靈公車」稱號；說高雄輕軌沒有開門把手、說台中立委淹水沒勘災、說陳時中餐敘有「美女送客」......無數的爆料全都翻車，荒腔走板的造謠紀錄，數都數不完。

王婉諭強調，王鴻薇造謠的對象不只是政治人物，包括志祺七七、顏聖紘教授，這些與他毫無瓜葛的一般公民，也都曾被她用錯誤訊息潑糞。王婉諭質疑：「一個人民選出來的立委，卻一次又一次用假訊息打擊無辜的人，連最基本的查證都不願意做，他能對台灣社會，帶來什麼樣良善的影響？」

王婉諭強調：「她在掃街的時候，跟著的丈夫對不同意見的人比中指；勘災的時候，開直播大笑，把他人的悲劇當成玩笑；把選民賦予自己的權力和聲量武器，反過來對抗公民。這樣的立法委員，怎麼可能稱得上『民意代表』？」最後，王婉諭也呼籲中山、北松山的選民，7月26日請站出來投下同意罷免票，她相信台北這座城市，值得更好的民意代表。

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