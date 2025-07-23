大罷免失敗後果不堪設想！ 矢板明夫：離第2次西安事變不遠了......

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

2025/07/23 00:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票將於本週六（26日）登場，各界高度關注。印太戰略智庫執行長矢板明夫疾呼，日前中國全球化智庫副主席高志凱才公開放話稱，希望台灣內部能發動一場類似「西安事變」的政變，替中國製造奪台的機會窗口，若這次大罷免失敗，那「第二次西安事變」也不遠了！

矢板明夫22日深夜在臉書發文，「到726大罷免投票日只剩下幾天的時間了，很多朋友都顯得十分焦慮。今天晚上，我在台北的南山扶輪社演講，就有聽眾問我『如果大罷免失敗了，台灣會怎麼樣？』我回答，『這次大罷免必須要贏，否則後果不堪設想。』」

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他接著說：「前幾天，有個叫高志凱的中國御用學者，提出了在台灣搞『第二次西安事變』的想法，引起了國際媒體的注意。他說，現在和統希望渺茫，武統成本太高，所以希望台灣出現一個人或一股勢力，突然之間挾持賴清德總統，其目的並不是逼著賴清德來實現統一，而是挾持之後，『總統就可有可無了』。」

「之後，可以對外發布一大堆公告，其中最關鍵的就是發布『鑑於台灣島內局勢有可能失控，呼籲大陸派遣人員趕緊登島，維護台灣島內治安』。所以，高志凱理想中的情況，就是解放軍的千軍萬馬透過這樣的方式登島。不是戰爭行為，而是『維持治安的行為』，解放軍是『應台灣地方政府的邀請才來的』。然後再發布一條『命令台灣所有的軍人、警察、治安人員，嚴禁向大陸人員開槍，造成任何損失都將由他們自己承擔責任』。高志凱將此方案稱為『第二次西安事變』。」

矢板明夫直言，「如果大罷免沒有成功，這些親共立委會變本加厲地擴充自己的權限、癱瘓台灣政府。台灣的國防和社會的心防，將被繼續弱化。等到三年以後，這一屆立委的任期即將屆滿的時候，已經離『第二次西安事變』的發生不遠了。為了不讓這種情況發生，我們要繼續努力，催票到最後一刻。」

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