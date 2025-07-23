首波罷免投票倒數！ 華航機長感性廣播：台灣加油

網友分享，中華航空一名機長降落前廣播，呼籲乘客成為有獨立思辨能力的國人，做出正確的決定，儘管無表明特定立場，發言仍感動大批網友。華航客機示意圖。（資料照）

2025/07/23 00:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726首波大罷免投票在即，各界紛紛表態、呼籲返鄉、出門投票，有網友分享，中華航空一名機長在降落前的廣播中，呼籲乘客成為有獨立思辨能力的國人，並做出正確的決定，因為台灣值得共同守護──「擁有自由、民主、充滿熱情的美麗寶島。台灣加油！中華民國加油！」儘管未表明特定立場，發言仍感動大批網友。

社群平台Threads有多名網友22日晚間發文，這班華航客機即將降落台灣時，機長在廣播中有感而發，「我們今天能夠平安返家，能夠在自由呼吸、在民主社會中發聲，是因為過去許多人默默的堅持與付出。願這趟返鄉之旅，不只是回家的旅程，更是一趟思考的旅程。」

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根據網友轉述，華航機長呼籲各位都能「成為有獨立思辨能力的國民，為我們下一代、為這片我們深愛的土地，做出正確的選擇。因為台灣值得我們共同守護——為了自由、為了民主、為了這座有人情味的寶島。台灣加油！中華民國加油！」

其中一名網友分享了錄下最後幾句廣播內容的影片，反擊質疑是創作文的留言，「那些不信的人，可能就連影片都覺得是後製的」，網友也強調不管對罷免案的立場如何，「投票這件事情本身就是民主國家才會有的」，希望未來也可以順利。

儘管該華航機長的廣播內容無表明特定立場，發言仍感動大批網友，「聽到這個真的會哭」、「真的會哭，我愛機長」、「以後都搭華航」、「自由與民主真的得來不易」、「反對或生氣的人，肯定是無法思辨的人」、「好讚~~~機長根本講得很中立，就跟有人會對號入座雜質一樣」。

有網友點出，「民主、自由、獨立思辨能力、為我們下一代、為這片我們深愛的土地、做出正確的選擇、共同守護、台灣加油！中華民國加油！以上的關鍵字都是正面的。機長並沒有提到他的立場，但大家卻默認了他的立場。這就代表，某一方明顯具備以上特質，某一方明顯不具備以上特質。」

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