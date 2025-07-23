大罷免不是要摧毀國民黨 金馬導演楊力州：是讓這個黨變更好！

楊力州向身邊、影視圈許多支持國民黨的朋友喊話投下同意罷免。（記者廖振輝攝）

2025/07/23 00:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票將於本週六（26日）登場，發起「Taiwan Action公民罷免影片計畫」的金馬導演楊力州，本週二（22日）發文向自己身邊、影視圈許多支持國民黨的朋友喊話投下同意罷免，目的是為了讓這個黨變得更好，而不是要摧毀他們，獲數千人讚爆。

楊力州22日在臉書發文，「我的臉書上有許多支持國民黨的朋友，過去一段時間你們選擇沈默，或許是還希望保有我這個朋友，也可能疑惑為什麼我要參與這次罷免的公民行動。這次罷免，並不是為了摧毀國民黨。國民黨裡有優秀的人才，只是錯誤的人站在錯誤的位置上，讓整個黨走向作弊、偽造的方向。」

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楊力州PO出國民黨全國青工總會20日在中央黨部舉辦青年座談活動的照片，可以看到底下坐著的「青年軍」個個流露「江湖味」，「請仔細看看這些參與的國民黨青年們、國民黨的未來希望。我就直接說了，他們是一群黑道堂口的混混，你可能不知道你一直支持的政黨的青年已經變成這種結構了。你們的友黨，民眾黨的立法委員，在演講場合說我要幹X娘（指林國成），這句話的意思是說，他要強X總統已經去世多年的母親……」

楊力州直言，「這些立委並不是國民黨的全部，他們的表現不能代表你的信念，罷免是為了讓政黨有機會更新、重新找回民心。更重要的是，這次罷免的區域，本來就是國民黨的基本盤。補選時國民黨還是會推出候選人。只要推出真正有能力、有風骨的候選人，人民一樣會支持。這不是毀壞，而是修復。你投下的『同意罷免』會讓這個黨、讓台灣更好。」

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