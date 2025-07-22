桃三「破蛋除魯」全力衝刺 黃捷7/23聲援中壢大掃街

桃三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊志工，在中壢市區路口舉牌為「同意罷免」催票。（記者李容萍攝）

2025/07/22 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕中央選舉委員會今（22）日公告各選區罷免案投票人數，依據公職人員選舉罷免法規定，罷免案成案須過「雙門檻」才能過關，除了同意票要大於不同意票，且須達原選區選舉人總數4分之1以上，桃園市第三選區罷免魯明哲的選舉人數30萬9001人，4分之1門檻為7萬7251票，26日投票倒數，「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊全力衝刺，有信心「大罷免大成功」。

「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊領銜人羅怡雯今（22）日表示，這一路走來，罷團對選情是越來越樂觀，因為最近選民對於罷免的風向比之前更願意表態，且是支持「同意罷免」多於「不同意罷免」，但是還未到投票、開票前都不是最終的結果，所以團隊不會掉以輕心，最後關鍵時刻，一樣會持續以遍地開花之勢，分工掃街、掃市場、站路口，持續努力希望激勵、提醒大家26日這一天一定要出來投票，把握這次公民監督國會的機會。

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罷團志工梵因法師認為，罷團志工具備的優秀公民素質，是大罷免最後的王牌和最強動員力量，也是反罷方所没有的，就是志工們真誠愛台灣的心，親切笑容和問候，關懷民眾的力量，可以感動吸引中間選民，這是最人性活潑的展現，反罷方再多的看板，走路工舉牌，米粉、吐司、便當動員，都是欠缺生命。

另外，桃三罷團與民進黨桃園市黨部23日下午5點將在中壢慈惠堂進行「大罷免大掃街」造勢活動，邀請立委黃捷北上聲援桃園大罷免，與桃園市議員徐景文、彭俊豪、黃崇真、張曉昀、魏筠、桃三志工團，一起行腳大中壢，呼籲中壢市民站出來，投同意罷免。

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