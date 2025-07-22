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    夫遭徐巧芯栽贓共諜！外交部何仁傑太太不忍了 發聲挺罷免

    曾被國民黨立委徐巧芯烏龍爆料的外交部專委何仁傑的太太「蜜獾何太太」22日發文表態，批評徐巧芯不適任。（圖擷取自Threads）

    曾被國民黨立委徐巧芯烏龍爆料的外交部專委何仁傑的太太「蜜獾何太太」22日發文表態，批評徐巧芯不適任。（圖擷取自Threads）

    2025/07/22 22:54

    〔記者黃靖媗／台北報導〕首波立委大罷免週六（26日）就要投票，社群媒體Threads上掀起「百工百業挺罷免」熱潮。曾被國民黨立委徐巧芯烏龍爆料的外交部專委何仁傑的太太「蜜獾何太太」今（22）日也發文表態，批評徐巧芯不適任，呼籲大眾投下同意罷免。

    「蜜獾何太太」於Threads發文說，她是外交部何仁傑的太太，也就是被徐巧芯栽贓為共諜的何太太；她也展示身分證配偶欄自證。

    何太太指出，徐巧芯的不適任，「是一張嘴就是在造謠，而且是抄家滅族的傷害」，截至今日，他們仍深受困擾，徐巧芯的「誤植」、「同名同姓」等託辭，在徐巧芯臉書發文前，除了國安局長蔡明彥、外交部長林佳龍提醒資料有誤，她先生何仁傑也曾告訴徐巧芯認錯人。

    何太太指出，徐巧芯4月10日4次「質詢部長時道歉」與「親自致電說明」，以及4月11日的「6次鞠躬道歉」，都是炒大新聞與施壓霸凌中華民國的外交官，更因為何仁傑共諜新聞鬧大，檢調被迫提前收網，逮捕共諜何仁傑，徐巧芯則在12日召開記者會顛倒黑白說「還他清白」，但事實真相只有一個，「就是徐巧芯大立委惡意造謠」。

    何太太說，她只是平凡的家庭主婦，雖然提告徐巧芯，但在立委保護傘下，正義遙遙無期，唯有大罷免，才能還他們一個公道，她呼籲善良的台灣人，726、823同意罷免，討公道。

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    外交部專委何仁傑的太太「蜜獾何太太」發文批評，徐巧芯的不適任，「是一張嘴就是在造謠，而且是抄家滅族的傷害」。（資料照）

    外交部專委何仁傑的太太「蜜獾何太太」發文批評，徐巧芯的不適任，「是一張嘴就是在造謠，而且是抄家滅族的傷害」。（資料照）

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