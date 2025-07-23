連馬英九政府官員都表態支持大罷免！陳炳煇曝挺罷原因萬人讚爆

台大機械終身特聘教授陳炳煇表態支持大罷免。（資料照）

2025/07/23 00:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委罷免案週六（26日）就要投票，網上掀起「百工百業挺罷免」表態熱潮，連馬英九政府時期的官員都跳出來發聲支持大罷免，引發鄉民熱議！

台大機械工程學系終身特聘教授、曾在馬政府擔任行政院科技會報辦公室（現為國科會科技辦公室）執行祕書的陳炳煇，近期時常在Threads發聲表態挺罷免，不諱言自己對藍白立委亂台的不滿。

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陳炳煇21日發文直言，他是堅定的中華民國派，「我們罷免只是想再選一批愛台灣、真正維護中華民國派、好好根據憲法立法的委員」。22日，他響應「百工百業挺罷免」，PO文「我是陳炳煇是台大機械終身特聘教授，曾在馬英九政府擔任科技會報執行祕書，關心國家科技發展。我愛我這小小多山的國家，7/26、8/23請投同意罷免！」

貼文曝光後吸引超過2萬名網友讚爆，「謝謝教授發聲」、「老師好，上過您課的臺大機械系畢業生，感謝老師挺身而出，一起守護這小小而多山的國家」、「老師好，臺大機械系畢業生，同意罷免！感謝老師挺身而出！」、「感謝陳教授的表態」、「老師您辛苦了，以自身身份公開表態，真的是非常的令晚輩欽佩」、「我們家小孩下學期要修您的課，大罷免大成功！」

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