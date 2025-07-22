罷免羅智強同意門檻5萬7246人 大安強強滾全方位催票：風向變了

大安專屬三輪電動廣告車隊穿梭重要幹道，提高區域投票意識。（大安強強滾提供）

2025/07/22 21:52

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市第6選舉區（大安）藍委羅智強罷免案，第二階段連署送件3萬6398份、第三階段投票門檻須達5萬7246人同意（有效同意票數須多於不同意），中間差距2萬848人。罷團「大安強強滾」表示，一開始便鎖定目標，要再爭取至少2萬餘人的支持，也是這段時間以來努力方向和邏輯基礎，最後一週啟動全方位催票。

大安強強滾指出，目前正、反罷方皆投入大量資源，進入熱戰狀態，罷團更關注的是，若投票率介於5成至5成5，換算下來，必須拿下5萬7500張至6萬3000張同意票。

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大安強強滾提到，18日的「牽手護大安」活動，明顯感受到大安「風向變了」，在那之後，大批民眾主動報名成為志工，希望能在最後一週也「+1」，凸顯的不只是人數上的改變，還有支持者的認同感、榮譽感正在升高，民眾不再只是支持，而是願意付出。

此外，掃街、車掃、站路口、塞信箱等陸戰行動中，願意站出來表態支持的比例大增，加上企業界人士響應，有助影響大安傳統經濟藍的板塊。

關於投票前黃金週催票策略，罷團說，陸戰、空戰、文宣到情感動員全面開展。陸戰採取「小蜜蜂式靈活滲透」進入巷弄，持續推出不同型態、更新版文宣，說服不同光譜的選民；空戰大規模簡訊與電話催票系統同步進行，逐一提醒與動員潛在選民。

街頭宣傳部分，既有車掃與站點之外，也啟動三輪電動廣告車隊，穿梭重要幹道，提高區域投票意識；大型造勢、微型巷戰、街頭宣講等各種活動設計並行，確保大安人能在七二六前收到罷免訊息和意義。

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