力挺張智倫 漢子侯友宜、禿子韓國瑜合體催不同意罷免票

立法院長韓國瑜與新北市長侯友宜齊聚，呼籲726投下不同意罷免票。（記者陳奕劭攝）

2025/07/22 22:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波大罷免投票倒數4天，國民黨立委張智倫今天（22日）在中和舉辦反罷免晚會，新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康、立法院長韓國瑜、立委高金素梅等人都來助陣，呼籲宣傳7月26日投下不同意罷免票。

立委張智倫在中和區前國防管理學院運動場舉辦反罷免晚會，多位國民黨政治明星站台，群眾穿著統一的衣服，場館坐到約8成滿。

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侯友宜說，大家共同為下一代打拚是社會的期待，但民進黨只想用大罷免打敗國民黨、一黨獨大，只要是不喜歡、反對政策的人全部罷掉，這是社會最黑暗的時刻，呼籲選民7月26日出門，票投不同意才是公義的選擇。

高金素梅批評，無論先來後到，大家都是一家人，但民進黨只想將不同意者視為「雜質」。她率眾人唱起「我們都是一家人」，向民進黨表達抗議。

韓國瑜說，張智倫是會計師出身，預算看得很緊，而且他在立法院的用心與認真在國會有目共睹，呼籲大家讓張智倫繼續在立法院為大家服務。他提到，這次726大罷免是「政治大屠殺」，想要31席全部罷掉，若讓民進黨成功，他們將掌握五院，這不是民主，這是獨裁。

韓國瑜說，他問一對賣魚的夫妻投票意願，她們回不同意罷免，所以不去投票，這是錯誤的觀念，所有人一定要出門投票。

侯友宜助陣張智倫，呼籲選民出門投不同意罷免。（記者陳奕劭攝）

韓國瑜演講助陣張智倫，呼籲選民出門投票。（記者陳奕劭攝）

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