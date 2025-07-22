罷免投票倒數4天 綠委桃園助陣籲支持者催票

桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，民進黨立委張雅琳到場宣講。（記者余瑞仁攝）

2025/07/22 21:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕罷免投票倒數四天，桃園市議員游吾和今晚7點在大園區菓林三和天幕籃球場舉辦大罷免說明會，民進黨立委林月琴、張雅琳到場助陣，「全力一擊、罷免涂權吉」罷免桃園市立委第二選區立委涂權吉領銜人Rick也趕來宣講；林月琴、張雅琳、Rick向到場支持者直指涂權吉在立法院的出席率、質詢表現完全不合格，根本是薪水小偷，投票倒數最後階段，眾人也紛向支持者催票，籲請開始打電話拉票、催票，1人拉5人、10人在26日出席投出同意罷免票，一定要罷掉親中的不適任立委。

張雅琳、林月琴表示，藍營立委曾提案修改中國配偶入籍從6年改為4年，如果大罷免沒通過，藍營將續推該法案，讓中國人來台灣洗人口、使用健保，這是很嚴重的禍國殃民行徑，香港就是前車之鑑，呼籲選民一定要出門投下「同意罷免」，把親中、不適任的立委趕出立法院。

請繼續往下閱讀...

Rick也向支持罷免民眾表示，桃2選區要通過同意罷免涂權吉的門檻是7萬9106票，這真的要很努力才能達成，籲請支持者們現在開始每天拿起電話向親友拉票，只要每人拉到5人、10人投出同意罷免，相信一定能罷免掉在立法院表現不佳，又配合國民黨團總召傅崐萁通過一系列毀憲亂政法案，濫砍預算的涂權吉。

桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，民進黨立委林月琴到場宣講。（記者余瑞仁攝）

桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，一名行動不便的老者柱著助行車趕來相挺。（記者余瑞仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法