為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免投票倒數4天 綠委桃園助陣籲支持者催票

    桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，民進黨立委張雅琳到場宣講。（記者余瑞仁攝）

    桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，民進黨立委張雅琳到場宣講。（記者余瑞仁攝）

    2025/07/22 21:37

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕罷免投票倒數四天，桃園市議員游吾和今晚7點在大園區菓林三和天幕籃球場舉辦大罷免說明會，民進黨立委林月琴、張雅琳到場助陣，「全力一擊、罷免涂權吉」罷免桃園市立委第二選區立委涂權吉領銜人Rick也趕來宣講；林月琴、張雅琳、Rick向到場支持者直指涂權吉在立法院的出席率、質詢表現完全不合格，根本是薪水小偷，投票倒數最後階段，眾人也紛向支持者催票，籲請開始打電話拉票、催票，1人拉5人、10人在26日出席投出同意罷免票，一定要罷掉親中的不適任立委。

    張雅琳、林月琴表示，藍營立委曾提案修改中國配偶入籍從6年改為4年，如果大罷免沒通過，藍營將續推該法案，讓中國人來台灣洗人口、使用健保，這是很嚴重的禍國殃民行徑，香港就是前車之鑑，呼籲選民一定要出門投下「同意罷免」，把親中、不適任的立委趕出立法院。

    Rick也向支持罷免民眾表示，桃2選區要通過同意罷免涂權吉的門檻是7萬9106票，這真的要很努力才能達成，籲請支持者們現在開始每天拿起電話向親友拉票，只要每人拉到5人、10人投出同意罷免，相信一定能罷免掉在立法院表現不佳，又配合國民黨團總召傅崐萁通過一系列毀憲亂政法案，濫砍預算的涂權吉。

    桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，民進黨立委林月琴到場宣講。（記者余瑞仁攝）

    桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，民進黨立委林月琴到場宣講。（記者余瑞仁攝）

    桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，一名行動不便的老者柱著助行車趕來相挺。（記者余瑞仁攝）

    桃園市議員游吾和今晚在大園區三和天幕球場舉辦罷免說明會，一名行動不便的老者柱著助行車趕來相挺。（記者余瑞仁攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播