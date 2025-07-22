黃國昌偕黃建賓台東勘災喊反罷 罷團譏假勘災唱「雙簧秀」

民眾黨主席黃國昌（前排中）與立委黃建賓今天在台東勘災，並呼籲反罷，被「挫賓總部」批兩人合體唱雙簧秀、假勘災。（擷取自黃建賓臉書）

2025/07/22 21:49

〔記者黃明堂／台東報導〕連續豪雨造成台東市南王地區淹水，民眾黨主席黃國昌今天到花蓮見傅崐萁後，下午偕國民黨立委黃建賓到幾個淹水點勘查，同時呼籲這個週末的大罷免投票，台東鄉親對賴政府所發起的大惡罷說「不」。挫賓總部批，雙黃合體唱雙簧秀假勘災，真掩護台東縣府行政失能。

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今天走訪花東，下午偕立委黃建賓走訪卑南遺址公園排水整治、鯉魚山土石崩塌問題、及台11線中華路和臨海路交叉路段淹水問題。黃國昌表示，台東這次淹水，雖然和短時間下了累積超過700公釐的雨量有關，但這也是對於之前各式各樣治水工程相關韌性的考驗。

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黃國昌表示，財政收支劃分法要給地方政府足夠的統籌分配款，要不然地方政府一些重要的基礎設施根本連做的經費都沒有。8月立法院一定會要求行政院把應該還給地方的補助款全部都要還回來。

黃建賓則表示，如同縣長饒慶鈴所說，這次淹水災情中，縣府提出將雨水導引至太平溪側計畫粗估至少4億元，中央遲遲不願意下放財源，又大砍台東近23億元一般性補助款。

挫賓總部表示，今天黃國昌在花蓮見完傅崐萁後，就來找黃建賓，兩人到卑南里勘查排水問題，自稱「揭弊專家」的黃國昌不去找主管單位縣府協調方案，卻跑去無直接相關的卑南文化公園宣傳反罷免。雙黃合體，是唱雙簧秀假勘災，真掩護行政失能。

挫賓總部說，同意罷免黃建賓，就是罷免黃國昌。同意罷免黃建賓，就是讓黃國昌少一個偷渡黑箱法案的投票部隊。

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