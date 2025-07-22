館長「2分鐘投降說」無人駁斥 于北辰：說你們國民黨親共一點都沒錯！

館長日前受邀到國民黨中央黨部與藍營青年對話，稱兩岸若爆發戰事，中華民國「2分鐘就會投降」。（資料照）

2025/07/22 23:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期捧中貶台言論不斷，20日他受邀到國民黨中央黨部與藍營青年對話，又語出驚人稱兩岸若爆發戰事，中華民國「2分鐘就會投降」，引發軒然大波，退役陸軍少將、桃園市議員于北辰眼看藍營至今竟沒有一個人出來說館長的發言不妥，氣炸砲轟：「說你們國民黨親共一點都沒錯！」

國民黨全國青工總會20日在中央黨部舉辦青年座談活動，邀請到館長來演講，會上館長頻爆驚句，包括「台灣96%都是中國人」、「他（中國）打你（台灣）就像捏死一隻蟑螂一樣那麼簡單」、「我敢保證開打2分鐘後，中華民國投降」等，讓輿論大炸鍋。

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于北辰今天上政論節目時提到此事，直言最讓他生氣的是，當天竟然沒有看到國民黨的人出來阻止館長的發言，至今藍營也沒有指責館長的不是，「朱立倫就在旁邊耶，居然不講話，低頭滑手機，底下這麼多青年軍，也沒有人出來，甚至還拍手。昨天國民黨的議員秦慧珠說，館長講什麼話他們不能負責，他們雖然不認同館長說『2分鐘投降』，但也不會去抗拒、抗議，我說如果你找一個人到國民黨中央喊『台灣獨立』，你會不會抗議？這就雙標嘛！雙標到極點！」

他接著怒批：「講國軍、講中華民國2分鐘投降，這個對國民黨是多大的傷害！國民黨不是常常講嗎，國民黨是創立中華民國的政黨，館長羞辱你們創立的這個國家，中華人民共和國打你，2分鐘就毀啦，國民黨居然沒有反應？你們不是口口聲聲說中華民國你們創立的，現在有人羞辱中華民國的國軍只會2分鐘就投降，不生氣耶？可惡啊！國民黨竟然沒有一個人出來捍衛中華民國的尊嚴，沒有一個！人家在你黨中央講ㄟ，朱立倫在場ㄟ，這樣還不代表你們黨中央的意見？國民黨，說你親共，一點都沒錯！」

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