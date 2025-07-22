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    呂玉玲缺席電視說明會 罷團：726讓她在國會永遠缺席

    罷免立委呂玉玲團隊，今晚於龍潭區湧光福德祠加開客廳會催票。（記者黃政嘉攝）

    罷免立委呂玉玲團隊，今晚於龍潭區湧光福德祠加開客廳會催票。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/22 21:10

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕726首波大罷免投票在即，桃園市議員張肇良攜手「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊，今晚再於龍潭區湧光福德祠加開客廳會催票，張肇良強調，呂玉玲稱要為地方爭取民生預算，但在立法院卻淪國民黨「舉手部隊」，大砍各類預算；「罷呂清玲」發言人吉媽則說，呂玉玲既然缺席公辦電視罷免說明會，726大家一起下架呂玉玲，讓她在國會永遠缺席。

    張肇良表示，民意代表的職責是為地方發聲、爭取權益，並反映民意，但呂玉玲卻護航親中法案，當民意被漠視，罷免正是憲法賦予人民糾正錯誤的權利，這次罷免投票可說是公民展現力量的最後機會。

    吉媽表示，罷免呂玉玲從來就不是藍綠對決，也不是罷團志工拿了多少錢，人民選出立委，就是希望他們在立法院好好為人民服務、為國家規劃未來，呂玉玲領著人民繳稅給她的薪水，卻甘願聽從國民黨團總召傅崐萁的指示，通過各種危害國家運作的法案。

    吉媽說，呂玉玲缺席公辦電視罷免說明會，說明她不願面對民意，也無法解釋過去為何配合傅崐萁通過一系列毀憲亂政法案，濫砍國防和客家預算，人民要藉由這次罷免，下架不適任藍委。

    桃園市議員張肇良表示，罷免是憲法賦予人民糾正錯誤的權利。（記者黃政嘉攝）

    桃園市議員張肇良表示，罷免是憲法賦予人民糾正錯誤的權利。（記者黃政嘉攝）

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